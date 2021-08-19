В Тольятти пенсионерка отдала мошеннику "из полиции" полмиллиона рублей

83-летняя жительница Тольятти стала жертвой телефонного афериста, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Пенсионерке позвонил неизвестный и, выдав себя за полицейского, сообщил, что ее дочь попала в ДТП. Аферист потребовал заплатить ему 500 тыс. рублей "за решение проблем".

После этого злоумышленник приехал к пожилой женщине домой, и та отдала ему деньги. Обман вскрылся практически сразу, как только у женщины появилась возможность позвонить близким.

После этого потерпевшая обратилась в полицию. По данному факту проводится проверка.