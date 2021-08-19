Предпринимателя из Самарской области обвиняют в нарушении техники безопасности

В Жигулевске Самарской области возбудили уголовное дело. Местного жителя подозревают по ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжких травм"). Об этом сообщает региональное СУ К РФ.

По версии следствия, в мае 2020 г. индивидуальный предприниматель, проводя по договору подряда кровельные работы, не обеспечил сотрудников средствами коллективной и индивидуальной защиты и не разъяснил последовательность действий при работе с подъемными механизмами. В итоге при погрузке строительного мусора один из рабочих упал с крыши. Пострадавший получил тяжкие травмы.

Расследование уголовного дела продолжается.