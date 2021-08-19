В Самаре простятся с архитектором Дмитрием Левитаном

Прощание с Дмитрием Борисовичем Левитаном пройдет 21 августа в 11:00 в центре "Экспо-Волга".
Дмитрий Левитан, член Союза архитекторов России. По данным источника biografie.narod.ru, в 1974-1977 г. работал в отделе главного архитектора Куйбышевского авиационного завода. Следующие 10 лет - в проектном бюро "Облжилкоммунпроект" в качестве ведущего архитектора, руководителя группы, ГАП. В 1987-1988 г. был ведущим специалистом ГлавАПУ. В 1988 г. организовал первый в городе проектный кооператив "АРТА" и был его председателем. С 1997 г. - генеральный директор ООО АПК "АРТА".
Проекты и постройки. Пионерский лагерь "Спутник". Застройка микрорайона "Авиа" (в соавторстве). Объекты соцкультбыта, интерьеры производственных и общественных помещений авиационного завода. Жилой дом на углу улиц Полевой и Арцыбушевской. Административно-производственное здание предприятия "Горсвет" на углу улиц Галактионовской и Пионерской. Жилые дома на улицах Печерской, Владимирской, Рыльской, на пр. Кирова. Производственные и общественные здания в райцентрах области. Жилой дом по улицам А.Толстого и Венцека. Центральная районная больница в Кинеле. Реконструкция торговых комплексов "Центральный", "Аврора", "Цезарь". Жилой дом СТРЭС в Студенческом переулке. Здание НПЦ "Инфотранс" на ул. Куйбышева, 49. Жилые коттеджи и интерьеры по частным заказам. АЗС, ресторан "Китай". Пристрой торгового комплекса к магазину "Мелодия" на пр. Ленина. Проект реконструкции кинотеатра им. Ленинского Комсомола под торговый центр. Проект реконструкции корпусов завода "КИНАП" под культурно-развлекательный центр. Проект реконструкции здания "Экспо-Волга" на Московском шоссе под автосалон "Фольксваген" с сервисным центром (в соавторстве с В.Чичериным). Здание Самарского Городского Банка на улице Осипенко. Реконструкция комплекса зданий треста "Дорстрой" на улицах Владимирской и Коммунистической. Учебный центр Куйбышевского медицинского института (в соавторстве с В.Новиковым). Реконструкция здания клиники травматологии Куйбышевского медицинского института на ул. Тухачевского.
Последние комментарии
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.
Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.
Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((