В Самаре простятся с архитектором Дмитрием Левитаном

Прощание с Дмитрием Борисовичем Левитаном пройдет 21 августа в 11:00 в центре "Экспо-Волга".

Дмитрий Левитан, член Союза архитекторов России. По данным источника biografie.narod.ru, в 1974-1977 г. работал в отделе главного архитектора Куйбышевского авиационного завода. Следующие 10 лет - в проектном бюро "Облжилкоммунпроект" в качестве ведущего архитектора, руководителя группы, ГАП. В 1987-1988 г. был ведущим специалистом ГлавАПУ. В 1988 г. организовал первый в городе проектный кооператив "АРТА" и был его председателем. С 1997 г. - генеральный директор ООО АПК "АРТА".

Проекты и постройки. Пионерский лагерь "Спутник". Застройка микрорайона "Авиа" (в соавторстве). Объекты соцкультбыта, интерьеры производственных и общественных помещений авиационного завода. Жилой дом на углу улиц Полевой и Арцыбушевской. Административно-производственное здание предприятия "Горсвет" на углу улиц Галактионовской и Пионерской. Жилые дома на улицах Печерской, Владимирской, Рыльской, на пр. Кирова. Производственные и общественные здания в райцентрах области. Жилой дом по улицам А.Толстого и Венцека. Центральная районная больница в Кинеле. Реконструкция торговых комплексов "Центральный", "Аврора", "Цезарь". Жилой дом СТРЭС в Студенческом переулке. Здание НПЦ "Инфотранс" на ул. Куйбышева, 49. Жилые коттеджи и интерьеры по частным заказам. АЗС, ресторан "Китай". Пристрой торгового комплекса к магазину "Мелодия" на пр. Ленина. Проект реконструкции кинотеатра им. Ленинского Комсомола под торговый центр. Проект реконструкции корпусов завода "КИНАП" под культурно-развлекательный центр. Проект реконструкции здания "Экспо-Волга" на Московском шоссе под автосалон "Фольксваген" с сервисным центром (в соавторстве с В.Чичериным). Здание Самарского Городского Банка на улице Осипенко. Реконструкция комплекса зданий треста "Дорстрой" на улицах Владимирской и Коммунистической. Учебный центр Куйбышевского медицинского института (в соавторстве с В.Новиковым). Реконструкция здания клиники травматологии Куйбышевского медицинского института на ул. Тухачевского.