Запрет на посещение лесов в Самарской области продлен до 27 августа

Региональный минлесхоз опубликовал очередной приказ, касающийся запрета на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Документ опубликован на сайте правительства Самарской области.
Региональный минлесхоз опубликовал очередной приказ, касающийся запрета на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Документ опубликован на сайте правительства Самарской области.
Новым приказом устанавливается запрет на посещение лесов с 21 по 27 августа включительно на территории всех лесничеств Самарской области.
Напомним, предыдущий приказ был опубликован 13 августа (ранее - с 31 июля по 13 августа).
В июле посещение лесов было запрещено с 10 по 25 число. Ранее ограничения на въезд и прогулки в лесах действовали с 7 по 11 мая, с 29 мая по 14 июня.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас