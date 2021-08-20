Запрет на посещение лесов в Самарской области продлен до 27 августа

Региональный минлесхоз опубликовал очередной приказ, касающийся запрета на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Документ опубликован на сайте правительства Самарской области.

Региональный минлесхоз опубликовал очередной приказ, касающийся запрета на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Документ опубликован на сайте правительства Самарской области.

Новым приказом устанавливается запрет на посещение лесов с 21 по 27 августа включительно на территории всех лесничеств Самарской области.

Напомним, предыдущий приказ был опубликован 13 августа (ранее - с 31 июля по 13 августа).

В июле посещение лесов было запрещено с 10 по 25 число. Ранее ограничения на въезд и прогулки в лесах действовали с 7 по 11 мая, с 29 мая по 14 июня.