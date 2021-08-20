В Самаре проверят архитектурную ценность аварийных домов

Судьбу 127 аварийных домов в историческом центре Самары решит специально созданная межведомственная комиссия. Все эти здания признаны подлежащими сносу.

Напомним, на прошлой неделе нависла угроза сноса дома самарской мещанки А.П.Сафоновой на ул. Садовой, 228. Событие вызвало общественный резонанс, ведь это единственный в Самаре деревянный дом в стиле ампир. Тогда же было принято решение о создании специальной комиссии, которая произведет адресный обход и осмотр каждого здания, подлежащего сносу.

"Основная задача комиссии - проверить все дома, признанные аварийными и подлежащими сносу, которые находятся в границах исторического поселения. Комиссия создана по поручению главы города Елены Лапушкиной. В эту комиссию вошли представители управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области, департамента управления имуществом Самары, Самарского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, архитектурного сообщества, а также представители надзорных органов в лице районных прокуратур. Нам предстоит обойти 127 домов, которые на сегодняшний день признаны аварийными и подлежащими сносу. Они в основном уже расселены. Снос этих домов должен был быть осуществлен в 2021 и в 2022 годах. Комиссия коллегиально будет принимать решение - сносить эти дома или сохранять", - рассказал заместитель руководителя департамента управления имуществом Виктор Федоренчик.

По части адресов, находящихся в списке проверяющих, уже есть судебные решения о сносе. И органы местного самоуправления обязаны их исполнить. Однако результаты работы комиссии могут стать основанием для пересмотра и отмены этих решений.

"Сейчас мы занимаемся выверкой списка, чтобы убедиться, что предназначенные под снос дома не имеют культурной ценности. Думаю, все понимают, насколько важно сохранить самобытность Самары сейчас, когда она приобрела статус исторического поселения. По результатам вчерашней работы четыре из десяти осмотренных объектов, по мнению всех членов комиссии, не представляют никакой архитектурной ценности, четыре подпадают под критерии ценного градоформирующего объекта, а также находятся в зонах охраны объектов культурного наследия, один является объектом культурного наследия и еще один попадает в зону охраны", - пояснил архитектор Виталий Стадников.

В список сегодняшних адресов вошел, в том числе, дом №30 на ул. Братьев Коростелевых - каменный двухэтажный дом 1917 года постройки.

"Все члены комиссии согласились, что данный объект обязательно надо спасать. Конечно, необходимо изучить еще техническую экспертизу. Но всем понятно, что это здание можно и нужно сохранить", - отметила председатель самарского отделения Всероссийского общества охраны памятников и культуры Нина Казачкова.

По словам Виктора Федоренчика, поадресный обход также помогает определить особенности сноса тех зданий, которые не представляют собой никакой ценности. Все работы необходимо провести так, чтобы не нарушить соседние объекты. Если имеются отдельные интересные архитектурные элементы здания, то перед сносом их будут демонтировать.