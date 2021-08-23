Ограничение движения на ул. Агибалова в Самаре продлят до 1 сентября

В Самаре временные ограничения движения по ул. Агибалова на участке от ул. Красноармейской до ул. Рабочей продлеваются до 1 сентября. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Напомним, изначально планировалось выполнить работы на теплотрассе до 22 августа.

Троллейбусные маршруты будут ходить по временной схеме:

- №№ 4, 12, 15, 17, 20 - проследуют по укороченному маршруту до остановочного пункта "Губернский рынок" по ул. Агибалова, ул. Ульяновской, ул. Буянова, ул. Маяковского, ул. Коммунистической, далее по своему маршруту;

- №№ 6, 16 в направлении площади Революции проследуют по ул. Агибалова, ул. Ульяновской, ул. Самарской, ул. Некрасовской, далее по своему маршруту. В обратном направлении - по своему маршруту.

Автобусные маршруты:

- №№ 1, 4, 5д, 13, 22, 67, 99, 168, 172, 205, 295 в направлении железнодорожного вокзала проследуют по улицам Агибалова, Вилоновской, Арцыбушевской, Красноармейской, Агибалова, в обратном направлении по своему маршруту;

- № 50 проследует по улицам Вилоновской, Арцыбушевской, Красноармейской, Агибалова, в обратном направлении по своему маршруту;

- № 266 проследует по улицам Красноармейской, Агибалова, в обратном направлении по своему маршруту.