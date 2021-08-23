Ограничение движения на ул. Агибалова в Самаре продлят до 1 сентября

В Самаре временные ограничения движения по ул. Агибалова на участке от ул. Красноармейской до ул. Рабочей продлеваются до 1 сентября. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
Напомним, изначально планировалось выполнить работы на теплотрассе до 22 августа.
Троллейбусные маршруты будут ходить по временной схеме:
- №№ 4, 12, 15, 17, 20 - проследуют по укороченному маршруту до остановочного пункта "Губернский рынок" по ул. Агибалова, ул. Ульяновской, ул. Буянова, ул. Маяковского, ул. Коммунистической, далее по своему маршруту;
- №№ 6, 16 в направлении площади Революции проследуют по ул. Агибалова, ул. Ульяновской, ул. Самарской, ул. Некрасовской, далее по своему маршруту. В обратном направлении - по своему маршруту.
Автобусные маршруты:
- №№ 1, 4, 5д, 13, 22, 67, 99, 168, 172, 205, 295 в направлении железнодорожного вокзала проследуют по улицам Агибалова, Вилоновской, Арцыбушевской, Красноармейской, Агибалова, в обратном направлении по своему маршруту;
- № 50 проследует по улицам Вилоновской, Арцыбушевской, Красноармейской, Агибалова, в обратном направлении по своему маршруту;
- № 266 проследует по улицам Красноармейской, Агибалова, в обратном направлении по своему маршруту.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.