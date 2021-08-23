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Общество

В Самарской области открыли сбор средств для погорельцев из Борского района

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель Общественного штаба наблюдения за выборами Галина Николаева предложила жителям Самарской области поучаствовать в сборе средств для гуманитарной помощи погорельцам из сел Гвардейцы и Немчанка.

"21 августа в Борском районе в результате возгорания одного дома в огне сгорели еще 16 домов, оставив его обитателей в буквальном смысле под открытым небом. Для небольших селений последствия чрезвычайной ситуации катастрофические, и сейчас каждая из семей погорельцев нуждается в поддержке и реальной помощи. Установки каждой партии отличаются своими программами, но политическая борьба должна отойти на второй план, когда речь идет о помощи пострадавшим. В этой ситуации всем необходимо сплотится и приложить максимум усилий для поддержки, помогая не столько избирателям, сколько жителям нашей губернии, справиться с сложившимися трудностями! Общественный штаб призывает всех избирателей и кандидатов в депутаты поддержать инициативу по сбору средств для оказания гуманитарной помощи жителям, пострадавшим от пожара в селах Гвардейцы и Немчанка Самарской области", — сказала Галина Николаева.

Напомним, пожар начался из-за пала травы у с. Гвардейцы. В результате в Гвардейцах сгорели 14 домов, а в с. Немчанка — 16. Позже пожар перекинулся на территорию нацпарка "Бузулукский бор".

Реквизиты, для оказания помощи погорельцам Борского района:

МАУ муниципального района Борский Самарской области "Спортивно-досуговый центр-Виктория"

Юридический адрес: 446660, Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская, 50, телефон 8(84667)5-19-45.

УФК по Самарской области (4229, УФА Борского района МАУ МРБ СО "СДЦ-Виктория")

ИНН 6377015555

КПП 637701001

р/с 03234643366120004200

Отделение Самара банка России/УФК по Самарской области г. Самара

ИНН 6377015555

КПП 637701001

БИК 013601205

Номер счета банка получателя 40102810545370000036

Целевое поступление денежных средств: "Помощь семьям, пострадавшим от пожара"

ОКПО 37074105

ОГРН 1126377000067

ОКТМО 36612408101

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Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы

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