В Самарской области открыли сбор средств для погорельцев из Борского района

Председатель Общественного штаба наблюдения за выборами Галина Николаева предложила жителям Самарской области поучаствовать в сборе средств для гуманитарной помощи погорельцам из сел Гвардейцы и Немчанка.

"21 августа в Борском районе в результате возгорания одного дома в огне сгорели еще 16 домов, оставив его обитателей в буквальном смысле под открытым небом. Для небольших селений последствия чрезвычайной ситуации катастрофические, и сейчас каждая из семей погорельцев нуждается в поддержке и реальной помощи. Установки каждой партии отличаются своими программами, но политическая борьба должна отойти на второй план, когда речь идет о помощи пострадавшим. В этой ситуации всем необходимо сплотится и приложить максимум усилий для поддержки, помогая не столько избирателям, сколько жителям нашей губернии, справиться с сложившимися трудностями! Общественный штаб призывает всех избирателей и кандидатов в депутаты поддержать инициативу по сбору средств для оказания гуманитарной помощи жителям, пострадавшим от пожара в селах Гвардейцы и Немчанка Самарской области", — сказала Галина Николаева.

Напомним, пожар начался из-за пала травы у с. Гвардейцы. В результате в Гвардейцах сгорели 14 домов, а в с. Немчанка — 16. Позже пожар перекинулся на территорию нацпарка "Бузулукский бор".