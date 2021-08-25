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Преступления Происшествия

Житель Приволжского района хранил дома полкило засушенной конопли

ПРИВОЛЖЬЕ. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Приволжского района поступило сообщение, что ранее судимый за кражу 25-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Прибыв по месту жительства мужчины, правоохранители обнаружили на чердаке дома и в шкафу одной из комнат два свертка из измельченным веществом и три — с частями растений серо-зеленого цвета.

Экспертиза подтвердила, что измельченное вещество — марихуана. Ее вес составил 13,5 граммов. Часть растений серо-зеленого цвета — конопля весом 469,2 грамма, "что относится к крупному размеру", отметили в ГУ МВД.

Выяснилось, что подозреваемый выращивал растения в поле. Часть собрал и засушил для личного употребления без цели сбыта.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".

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