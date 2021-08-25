Экомобиль ЭкоСтройРесурса увез из "Жигулей" вторсырье, собранное за лето

Подростковый клуб "Жигули" за лето подготовил рекордные 53 пакета пластиковых бутылок, 24 мешка крышек и 18 кг батареек, чтобы сдать их на переработку.

Ежедневно в адрес регионального оператора поступают обращения от образовательных учреждений Самарской области с просьбой приехать на экомобиле и провести мастер-класс. Специалисты ЭкоСтройРесурс всегда с радостью откликаются на заявки и направляются просвещать молодое поколение.

На днях такой запрос поступил от подросткового клуба "Жигули", который находится в Самаре на улице Енисейской, 37. Представители учреждения уточнили, что все лето собирали вторсырье и с нетерпением ждут встречи с нашими ведущими экологами. Совместными усилиями дети, их родители и педагоги накопили 53 мешка пластиковых бутылок, 24 пакета крышек, 18 кг батареек.

— Мы видели в социальных сетях фотографии с ваших экологических уроков. Просто обзавидовались! Решили, что в нашем клубе провести такое мероприятие будет просто замечательно, — написала в своем обращении Гузель Алчинова, педагог-организатор детского учреждения.

Красивый и яркий экомобиль с первых минут вызвал интерес у подростков, а затем 35 юных самарцев приняли участие в мастер-классе. Встречу с детьми специалисты ЭкоСтройРесурса разделили на две части: теоретическую и практическую.

Сначала ребятам рассказали о раздельном сборе отходов. Затем подростки самостоятельно изучали маркировки вторсырья и разделяли его по фракциям. Каждый ребенок попробовал сортировать отходы.

Вырученные средства от сдачи отходов на переработку направятся на благотворительность.

— Мы вместе с подругой за месяц собрали пять огромных мешков с пластиковыми бутылками, собирали крышки и батарейки. Переработка отходов поможет природе. За это время сортировка отходов уже вошла у нас в привычку, — высказался Влад Антонов, член подросткового клуба "Жигули".

Ребята помогли специалистам регионального оператора смять пластиковые бутылки. Каждый брал себе пакет с ПЭТ-тарой и старательно сжимал сырье, а после складывал в мешок.

Педагог-организатор подросткового клуба "Жигули" Гузель Алчинова рассказала о том, как они готовились ко встрече с региональным оператором:

— Мы показали нашим воспитанникам фильм, где говорится о вреде пластика для окружающей среды. Дети впечатлились, ведь раньше они о таких вещах даже не задумывались. Родители и педагоги поддержали идею сортировать отходы. Сейчас мы все вторсырье сдали региональному оператору. Но я уверена, что дети не остановятся и продолжат собирать крышечки, батарейки и пластик.

ЭкоСтройРесурс за 2,5 года работы провёл больше 200 экологических уроков.

За полгода экомобиль перевез более 2.5 т вторсырья, которое отправилось на переработку. В его сборе приняли участие более 11 тысяч жителей Самарской области.

Более 800 кг ненужной одежды были направлены пенсионерам и многодетным семьям в рамках благотворительного проекта "Благодарю" в с. Подбельск.