Очевидец сообщил о полицейских машинах у овощной базы на ул. Олимпийской в Самаре

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Утром 25 августа у овощной базы на ул. Олимпийской в Самаре находилось много полицейских машин и автомобиль ОМОН, микроавтобус правоохранителей стоял там и в послеобеденное время. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил очевидец происходящего.