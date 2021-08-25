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Происшествия

Очевидец сообщил о полицейских машинах у овощной базы на ул. Олимпийской в Самаре

САМАРА. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Утром 25 августа у овощной базы на ул. Олимпийской в Самаре находилось много полицейских машин и автомобиль ОМОН, микроавтобус правоохранителей стоял там и в послеобеденное время. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил очевидец происходящего.

Очевидец не исключал, что стражи порядка проводят на базе какие-то масштабные мероприятия. В итоге эта версия подтвердилась.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщили: "В рамках соблюдения миграционного законодательства сотрудники УМВД России по Самаре и Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержки Росгвардии проводилась проверка на территории одной из продуктовых баз областного центра".

Результаты работы стражей порядка пока не известны.

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