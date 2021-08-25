Очевидец сообщил о полицейских машинах у овощной базы на ул. Олимпийской в Самаре

Утром 25 августа у овощной базы на ул. Олимпийской в Самаре находилось много полицейских машин и автомобиль ОМОН, микроавтобус правоохранителей стоял там и в послеобеденное время. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил очевидец происходящего.
Очевидец не исключал, что стражи порядка проводят на базе какие-то масштабные мероприятия. В итоге эта версия подтвердилась.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщили: "В рамках соблюдения миграционного законодательства сотрудники УМВД России по Самаре и Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержки Росгвардии проводилась проверка на территории одной из продуктовых баз областного центра".
Результаты работы стражей порядка пока не известны.
Последние комментарии
А чего ждать при таком губернаторе - ещё те спецы :)))
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Осенью к трутням отнашение меняет . хотя они нагло лезут в леток в улей рабочие пчёлы просто убивают их . Интересно как поступит министерство ? Уволенный с поста директора федерального Жигулевского заповедника Юрий Краснобаев не только отказывается сдавать депутатский мандат, ссылаясь на то, что ему "доверил народ", но и демонстративно вышел обратно на работу в заповедник.