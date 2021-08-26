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ЖКХ и благоустройство Общество

В Борском районе в этом году в рамках нацпроекта обновляются шесть дворов

БОРСКОЕ. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2021 г. в Борском районе будут благоустроены шесть дворовых территорий. В поселке Новоборский по адресам: ул. Куйбышева, 1 и 19; ул. Специалистов, 11; двор, объединяющий дома по ул. Нефтяников, 2а и ул. Специалистов, 1, 4 и 12. В селе Борское — дворы по ул. Ленинградская, 122 и ул. Победы, 151.

На сегодняшний день работы в четырех дворах завершены. Подходит к концу благоустройство территории по ул. Куйбышева, 1. Здесь устанавливают новые скамейки и урны, сделали ограждение и смонтировали освещение двора. Идут работы и во дворе по ул. Куйбышева, 19. Здесь кроме новых скамеек и урн, появится спортивная площадка. В остальных дворах обновлены внутриквартальные проезды, также установлены малые архитектурные формы. Во дворах села Борское на радость детворе установлено еще и игровое оборудование. Все согласно пожеланиям жителей.

"Очень порадовал ремонт во дворе, особенно радуют ограждения палисадников, они теперь все в одном стиле и ровненькие. На новеньких лавочках сидеть приятно. Асфальт ровный. Теперь не будем утопать в песке. Хорошо!" — поделилась радостью жительница дома с ул. Специалистов Татьяна.

В этом году в Борском районе также закончены работы по благоустройству общественных пространств: Центральной площади в районном центре, улицы Ленина в селе Петровка, нового парка в поселке Новоборский.

Основная цель национального проекта "Жилье и городская среда", инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, — дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории России, создать наиболее удобную, качественную, комфортную и современную среду для жизни граждан и вовлечь их в процесс благоустройства территорий. В Самарской области в этом году будет благоустроено 163 общественные территории и 307 дворов. Нацпроект реализуется под контролем Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

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Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы

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Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

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