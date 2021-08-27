В Самарской области осудили мужчину, застрелившего лося

В Шигонском районе Самарской области мировой суд рассмотрел уголовное дело Шигонского района Самарской области, которого обвиняли в незаконной охоте. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Напомним, 16 ноября 2020 г. в лесном массиве квартала № 85 охотучастка № 4 Львовского участкового лесничества мужчина выследил самца лося и застрелил его из карабина "Вепрь-1В". Ущерб, причиненный охотничьим ресурсам Самарской области, составил 80 тыс. рублей.

В суде охотник не признал вину. В итоге ему назначили штраф 120 тыс. рублей. Карабин конфисковали в доход государства. Приговор суда в законную силу еще не вступил.