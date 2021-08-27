В Самарской области осудили мужчину, застрелившего лося

В Шигонском районе Самарской области мировой суд рассмотрел уголовное дело Шигонского района Самарской области, которого обвиняли в незаконной охоте. Об этом сообщает надзорное ведомство.
Напомним, 16 ноября 2020 г. в лесном массиве квартала № 85 охотучастка № 4 Львовского участкового лесничества мужчина выследил самца лося и застрелил его из карабина "Вепрь-1В". Ущерб, причиненный охотничьим ресурсам Самарской области, составил 80 тыс. рублей.
В суде охотник не признал вину. В итоге ему назначили штраф 120 тыс. рублей. Карабин конфисковали в доход государства. Приговор суда в законную силу еще не вступил.
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Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!