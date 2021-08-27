Самарские таможенники задержали партию контрафактных кроссовок

Сотрудники Самарской таможни задержали грузовик с контрафактной обувью, сообщает ведомство.

Фуру, которая направлялась в Тольятти, остановили на трассе А-300 в районе с. Большая Глушица. В машине было свыше 10 тыс. пар спортивной обуви марки Adidas и более 2,5 тыс. пар кроссовок Nike.

При этом представители фирм — правообладателей заявили, что товар является контрафактным. Совокупный ущерб составил свыше 110 млн рублей.

Материалы переданы в МВД России для возбуждения уголовных дел по ч. 1 ст. 180 УК РФ ("Незаконное использование чужого товарного знака").