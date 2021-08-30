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ЖКХ и благоустройство Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" назвал предприятия Самарской области с высокой платежной дисциплиной

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" составил список предприятий и организаций региона, которые исправно выполняют свои обязательства перед поставщиком теплоресурсов. В него вошли 16 юридических лиц Самарской области.

В число наиболее добросовестных партнеров энергокомпании вошли АО "АРКОНИК СМЗ", АО "РКЦ "ПРОГРЕСС", ПАО "ОДК-КУЗНЕЦОВ", ЗАО "Самарский гипсовый комбинат", АО "Самара-Лада", ОАО Самарский завод "Экран", АО "Жигулевское пиво", АО "Самарская сетевая компания", ПОУ Самарская АШ ДОСААФ России, ПАО БАНК "ВТБ", ООО "Санаторий "Фрунзенец", ООО "Гостиница "Националь", ООО "Первая частная скорая помощь", ООО "Телерадиокомпания "СКАТ", АНО ВО Университет "МИР" и ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САМАРА".

"Благодаря добросовестному выполнению договорных обязательств и своевременным расчетам потребителей за ресурс, энергетики могут в полном объеме вести подготовку тепловых сетей и оборудования ТЭЦ, ГРЭС и котельных к несению нагрузок в отопительный сезон, обеспечивать бесперебойную подачу тепла населению и предприятиям области", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Отметим, что выбор предприятий с высокой платежной дисциплиной производился из групп клиентов "Промышленность" и "Прочие". В общей сложности в них входит свыше 6 тысяч юридических лиц.

Гид потребителя

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Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.

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