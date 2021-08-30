Студенческие отряды Самарской области оказывают помощь пострадавшим от пожара в Борском районе

Самарское региональное отделение "Российских студенческих отрядов" запустили благотворительную акцию помощи пострадавшим от крупного пожара в Борском районе.

В минувшие выходные студенческие отряды передали пострадавшим от огня первую партию продуктов длительного хранения, бытовую химию и медицинские препараты.

Напомним, что пожар в Борском районе случился 21 августа. Для его тушения были сконцентрированы все силы. В настоящее время населению оказывается необходимая помощь. Ситуация находится под личным контролем Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

"Движение студенческих отрядов всегда подставляло плечо государству, своему региону. Порой ребята работали в очень сложных условиях. Например, летом прошлого года в целях профилактики и распространения коронавирусной инфекции организовали сбор анкет и информирование прибывающих в губернию граждан. В сложившейся ситуации бойцы студенческих отрядов Самарской области принимали участие в работе центра по оказанию помощи пострадавшим при пожаре в Борском районе", — пояснил руководитель регионального штаба Самарского регионального отделения МООО "Российские Студенческие Отряды" Сергей Пушняк.

Студенческие отряды Самарской области не только активно включились в сбор средств и продовольственных товаров, но и призывают всех неравнодушных граждан помочь тем, кто пострадал от пожара.