16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Пациенты после перенесенного COVID -19 могут восстановить здоровье в отделениях медреабилитации Ростехнадзор нашел 80 нарушений в котельных Самары Студенческие отряды Самарской области оказывают помощь пострадавшим от пожара в Борском районе У четверти самарцев, умерших от коронавируса, вирус не обнаружен В Приволжском районе завершены работы по благоустройству общественных территорий

Общество

Студенческие отряды Самарской области оказывают помощь пострадавшим от пожара в Борском районе

БОРСКОЕ. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарское региональное отделение "Российских студенческих отрядов" запустили благотворительную акцию помощи пострадавшим от крупного пожара в Борском районе.

В минувшие выходные студенческие отряды передали пострадавшим от огня первую партию продуктов длительного хранения, бытовую химию и медицинские препараты.

Напомним, что пожар в Борском районе случился 21 августа. Для его тушения были сконцентрированы все силы. В настоящее время населению оказывается необходимая помощь. Ситуация находится под личным контролем Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

"Движение студенческих отрядов всегда подставляло плечо государству, своему региону. Порой ребята работали в очень сложных условиях. Например, летом прошлого года в целях профилактики и распространения коронавирусной инфекции организовали сбор анкет и информирование прибывающих в губернию граждан. В сложившейся ситуации бойцы студенческих отрядов Самарской области принимали участие в работе центра по оказанию помощи пострадавшим при пожаре в Борском районе", — пояснил руководитель регионального штаба Самарского регионального отделения МООО "Российские Студенческие Отряды" Сергей Пушняк.

Студенческие отряды Самарской области не только активно включились в сбор средств и продовольственных товаров, но и призывают всех неравнодушных граждан помочь тем, кто пострадал от пожара.

В настоящее время определены номера телефонов администрации Борского района, по которым могут обратиться желающие оказать помощь: 8(84667)2-13-31, мобильный телефон 8(927)019-04-95.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Чайка 09 августа 2021 23:22 "Т Плюс" обновил теплосети под оживленными дорожными развязками в Самаре

Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы

Леонид Измайлов 05 августа 2021 04:07 В Самарской области ГИБДД начала вести "скрытое патрулирование"

Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )

Дмитрий Федотов 01 августа 2021 21:15 В Самарке выловлена очередная рыба-монстр

Вообщето в 2017 году уже был случай.

Влад Кателин 30 июля 2021 13:21 В "ЭкоСтройРесурсе" принимают претензии по квитанциям за вывоз ТКО

Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Фото на сайте

Исчезающая деревня Черёмушки

Исчезающая деревня Черёмушки

В Саратовской области открылась «Туриада-2021»

В Саратовской области открылась «Туриада-2021»

Парад Победы-2021 в Самаре

Парад Победы-2021 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5