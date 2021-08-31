В Самарской области выявили 25 фактов нарушения правил организованной перевозки детей

Об этом говорилось 31 августа на пресс-конференции, посвященной вопросам безопасности детей на дорогах Самарской области в преддверии нового учебного года. Об этом сообщает корреспондент Волга Ньюс.

На публичном мероприятии в качестве спикеров выступили замначальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Ольга Блохина и руководитель областного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Самарского областного центра детско-юношеского технического творчества (ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ) Александра Дрига.

Говоря о контроле за организацией перевозки детей в Самарской области, Ольга Блохина отметила, что в регионе 356 учебных заведений ежедневно доставляют детей 677 школьными автобусами. В общей сложности перевозят более 16 тыс. учащихся.

В рамках приемки школ к началу нового учебного года сотрудники Госавтоинспекции вместе с администрацией учебных заведений, территориальными органами образования, проверяют готовность школьных автобусов к перевозкам.

Также полицейские проводят инструктаж с водителями автобусов, обращая их внимание на необходимость соблюдения ПДД. Должностным лицам, ответственным за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, напоминают о необходимости дополнительных занятий по изучению нормативных документов, регламентирующих вопросы обеспечения безопасности пассажирских перевозок.

По данным областного УГИБДД, всего с начала 2021 г. в рамках контроля за соблюдением требований Правил организованной перевозки групп детей автобусами сотрудники Госавтоинспекции проверили 2409 автобусов.

"По результатам проверок выявлено 25 фактов нарушений. Среди них, например, перевозки без уведомления Госавтоинспекции, отсутствие тахографов, отсутствие специальных опознавательных знаков и другие", - отметила Ольга Блохина.

По словам Ольги Блохиной, сотрудники ГИБДД выявили эти нарушения при следовании школьных автобусов, выехавших на экскурсии, спортивные мероприятия, к местам отдыха.

Всего за нарушение ПДД к административной ответственности привлекли 38 водителей, 15 должностных лиц и три юридических лица.

"Что касается организованных перевозок несовершеннолетних, то тут хотелось бы обратиться, прежде всего, к их организаторам. Региональная Госавтоинспекция рекомендует пользоваться услугами проверенных и добросовестных перевозчиков, дешевле - не значит качественно и надежно, порой это может быть опасно и угрожать не только здоровью, но и жизни детей", - отметила Ольга Блохина.