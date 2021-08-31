Сызранец заплатит 350 тыс. руб. за попытку подкупить пристава

В Сызрани местного жителя осудили за покушение на дачу взятки, сообщает прокуратура Самарской области.

22 апреля 2021 г. мужчина передал 20 тыс. руб. заместителю начальника отделения — заместителю старшего судебного пристава ОСП № 1, чтобы тот не исполнял решение суда, постановившего снести самовольно построенную автомойку. Но пристав отказался от денег.

Суд назначил сызранцу штраф 350 тыс. рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.