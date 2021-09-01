Четыре самарских пляжа не прошли проверку Роспотребнадзора

Управление Роспотребнадзора по Самарской области не рекомендует для купания четыре самарских пляжа, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно результатам испытаний пробы воды поверхностного водоема р. Волга в районе: пляжа I очереди набережной, пляжа Загородного парка, пляжа IV очереди набережной, пляжа спуска ул. Советской Армии по микробиологическим показателям не соответствовали установленным гигиеническим требованиям.

Возбудителей патогенной микрофлоры не обнаружено. Качество песка соответствует гигиеническим требованиям. Управление рекомендует гражданам ограничить купание на указанных пляжах.

Всего на территории Самарской области в текущем году органами местного самоуправления определено 35 пляжей. Управлением регионального Роспотребнадзора в период купального сезона организовано систематическое обследование зон рекреации с обязательным контролем санитарного состояния поверхностных водных объектов, используемых в рекреационных целях.