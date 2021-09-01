Расписание электричек в Самарской области изменилось с 1 сентября

Расписание движение пригородных электропоездов в Самарской области изменилось с 1 сентября, сообщает СППК.
Вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов направление Самара — Похвистнево:
1. № 6504 Самара (отпр.05.18) — Похвистнево (приб.07.58) ежедневно проследует по измененному расписанию Самара (отпр.05.48) — Похвистнево (приб.08.28)
2. № 6520 Самара (отпр.15.26) — Похвистнево (приб.18.05) ежедневно проследует по измененному расписанию Самара (отпр.15.27) — Похвистнево (приб.18.06)
3. № 6530 Самара (отпр.20.59) — Новоотрадная (приб.22.42) по рабочим дням проследует по измененному расписанию Самара (отпр.21.04) — Новоотрадная (приб.22.47)
4. № 6521 Кинель (отпр.05.42) — Самара (приб.06.39) по рабочим дням проследует по измененному расписанию Кинель (отпр.05.24) — Самара (приб.06.21)
5. № 6519 Похвистнево (отпр.19.04) — Самара (приб.21.50) ежедневно проследует по измененному расписанию Похвистнево (отпр.18.51) — Самара (приб.21.37) направление Самара — Сызрань-1
1. № 6553 Самара (отпр.06.40) — Безенчук (приб.07.52) по рабочим дням проследует по измененному расписанию Самара (отпр.06.22) — Безенчук (приб.07.34)
2. № 6553 Мирная (отпр.06.14) — Безенчук (приб.07.52) по выходным дням проследует по измененному расписанию Мирная (отпр.05.56) — Безенчук (приб.07.34)
3. № 6577 Мирная (отпр.20.09) — Безенчук (приб.21.47) ежедневно проследует по измененному расписанию Мирная (отпр.20.10) — Безенчук (приб.21.49)
4. № 6578 Безенчук (отпр.04.43) — Мирная (приб.05.21) ежедневно проследует по измененному расписанию Безенчук (отпр.04.49) — Мирная (приб.06.27)
5. № 6562 Сызрань-1 (отпр.18.07) — Мирная (приб.21.08) ежедневно проследует по измененному расписанию Сызрань-1 (отпр.17.12) — Мирная (приб.20.05)
6. № 6552 Сызрань-1 (отпр.09.38) — Самара (приб.12.05) проследует по измененному расписанию
Сызрань-1 (отпр.09.38) — Мирная (приб.12.37) по рабочим дням; Сызрань-1 (отпр.09.38) — Самара (приб.12.05) по выходным дням
С 1 сентября вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов направление Самара — Жигулевское Море:
1. № 6310/6309 Самара (отпр.12.26) — Курумоч (приб.13.55) по выходным дням проследует по измененному расписанию Самара (отпр.12.27) — Курумоч (приб.13.55) (по рабочим дням поезд не курсирует)
2. № 6322/6321 Самара (отпр.13.39) — Курумоч (приб.15.07) по рабочим дням проследует по измененному расписанию Самара (отпр.13.15) — Курумоч (приб.14.43)
3. № 6014/6013 Самара (отпр.20.18) — Жигулевское Море (приб.21.54) проследует по измененному расписанию Самара (отпр.20.19) — Жигулевское Море (приб.21.55) (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, воскресенье)
4. № 6318/6317 Самара (отпр.18.30) — Жигулевское Море (приб.20.44) проследует по измененному расписанию Самара (отпр.18.30) — Жигулевское Море (приб.20.45) (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, воскресенье)
5. № 6342/6341 Царевщина (отпр.14.55) — Самара (приб.16.09) по рабочим дням проследует по измененному расписанию Царевщина (отпр.14.56) — Самара (приб.16.10)
6. № 6336/6335 Курумоч (отпр.19.51) — Самара (приб.21.18) ежедневно проследует по измененному расписанию Курумоч (отпр.19.56) — Самара (приб.21.23)
Последние комментарии
"Когда использование автомобиля станет дороже общественного транспорта... ". Это было, есть и будет, автор, на чем вы ездите?
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?