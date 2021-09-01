Ролики портала "Волга Ньюс" для спецпроекта "Горячий характер Безымянки" покажут под открытым небом

Ролики портала "Волга Ньюс" 2 сентября покажут на площадке открытого кинотеатра на 4-й очереди набережной у "Ладьи" в рамках кинопоказа "Тишина".

Показ приурочен к Дню окончания Второй мировой войны и 80-летию с момента присвоения Самаре-Куйбышеву статуса "запасной столицы". Зрителям продемонстрируют документальные ленты, рассказывающие о военных страницах в истории Куйбышева.

Показ пройдет с 18:00 до 21:00. Вход свободный.

Портал "Волга Ньюс" снял ряд роликов в рамках просветительского интерактивного спецпроекта "Горячий характер Безымянки". Напомним, этот проект, реализованный при поддержке областного правительства, знакомит современную молодежь с условиями, в которых пришлось жить их сверстникам, вставшим к станку ради Победы в годы войны. По материалам этого online-проекта было создано несколько познавательных экскурсионных маршрутов по Безымянке.

"Горячий характер Безымянки" стал победителем областного журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области, а также победил в региональном этапе премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник".



