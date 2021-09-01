В Самаре в старом городе будет ограничено движение из-за соревнований по триатлону

В Самаре в субботу, 4 сентября, в связи с проведением спортивных мероприятий — Чемпионата и Первенства Самарской области по триатлону, а также соревнований по триатлону среди любителей IRONSTAR, будет ограничено движение транспорта.

Ограничения действуют с 06:00 до 17:00 на следующих участках:

— по ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Вилоновской;

— по ул. Вилоновской от ул. Максима Горького до ул. Куйбышева;

— по ул. Куйбышева от ул. Вилоновской до ул. Венцека;

— по Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до ул. Лесной;

— по ул. Лесной от ул. Осипенко до Северо-Восточной магистрали;

— по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.

На вышеуказанных участках улиц с 18:00 3 сентября до 17:00 4 сентября будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Кроме того, временно — в период с 05:00 до 17:00 4 сентября будет отменено движение троллейбусов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок № 16 и № 6.

Также с 06:00 до 17:00 4 сентября движение общественного транспорта — автобусов маршрутов №№ 61, 247, 261, 24, 37, 46, 47, 80, 92, 295, 297 — будет организовано по скорректированным схемам.