Жители Самарской области получили возможность списать пени за неоплаченное тепло в сентябре

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" объявил о старте акции "Осенний марафон". Стать ее участником просто — достаточно с 1 по 30 сентября 2021 года полностью погасить имеющуюся задолженность за тепловую энергию и получить полное списание пени за просрочку.

Данная акция для клиентов энергокомпании в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани проводится впервые. Она дает возможность горожанам, которые по тем или иным причинам накопили задолженность перед "ЭнергосбыТ Плюс", урегулировать свои взаимоотношения с поставщиком ресурсов и войти в отопительный сезон без долгов.

"Для многих жителей региона летний период связан с дальними поездками или дачным отдыхом. Акция "Осенний марафон" предоставляет таким гражданам исключительную возможность, вернувшись из отпуска, оплатить квитанцию за тепло без переплат", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Подробности акции можно узнать у сотрудников офиса "ЭнергосбыТ Плюс" по телефонам: в Самаре (846) 953-79-00, в Тольятти (8482) 24-92-55, в Сызрани и Новокуйбышевске (800) 600-03-90 и на официальном сайте samara.esplus.ru.