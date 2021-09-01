Жители Самарской области получили возможность списать пени за неоплаченное тепло в сентябре

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" объявил о старте акции "Осенний марафон". Стать ее участником просто — достаточно с 1 по 30 сентября 2021 года полностью погасить имеющуюся задолженность за тепловую энергию и получить полное списание пени за просрочку.
Данная акция для клиентов энергокомпании в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани проводится впервые. Она дает возможность горожанам, которые по тем или иным причинам накопили задолженность перед "ЭнергосбыТ Плюс", урегулировать свои взаимоотношения с поставщиком ресурсов и войти в отопительный сезон без долгов.
"Для многих жителей региона летний период связан с дальними поездками или дачным отдыхом. Акция "Осенний марафон" предоставляет таким гражданам исключительную возможность, вернувшись из отпуска, оплатить квитанцию за тепло без переплат", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Подробности акции можно узнать у сотрудников офиса "ЭнергосбыТ Плюс" по телефонам: в Самаре (846) 953-79-00, в Тольятти (8482) 24-92-55, в Сызрани и Новокуйбышевске (800) 600-03-90 и на официальном сайте samara.esplus.ru.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.