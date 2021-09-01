На Новокуйбышевской ТЭЦ-1 пройдет большая инспекция оборудования энергоблока "Кремень"

На Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" началась большая инспекция газотурбинной установки cт. № 2, введенной в эксплуатацию в 2013 году. Подобного уровня сервисное обслуживание проводится на ГТУ-2 впервые.
На оборудовании будут проведены замена частей камер сгорания и тракта горячих газов, инспекция редуктора, а также генератора без вывода ротора с использованием робототехнического комплекса. Будет проведена комплексная проверка и регулировка системы автоматического управления, системы горения, системы смазки и охлаждения и, при необходимости, ремонт маслонасосов, вентиляторов, замена масляных фильтров, очистка маслоохладителей. К работам планируется привлечь около 20 специалистов компаний "Зульцер", "ЭнергоремонТ Плюс" и "Свердловэлектроремонт".
"Все мероприятия на новом энергоблоке планируется выполнить до конца октября 2021 года. Для ускорения сроков проведения инспекции ремонт будут выполняться в две смены. Проведение сервисного обслуживания позволит повысить надежность энергоснабжения наших потребителей в Новокуйбышевске", — отметил главный инженер филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Андрей Филиппов.
Напомним, что энергоблок "Кремень" мощностью 229,5 МВт введен в промышленную эксплуатацию на Новокуйбышевской ТЭЦ-1 в октябре 2013 года. Генерация электричества осуществляется тремя газотурбинными установками PG6111FA производства General Electric (GE), номинальная производительность каждой ГТУ составляет 76,5 МВт. Энергоблок, построенный по инвестиционному проекту Группы "Т Плюс", вошел в число наиболее эффективных и технически совершенных объектов новой генерации в Среднем Поволжье.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.