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Общество

Урок мужества в День знаний прошел в поселке Формальный

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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1 сентября руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губернской Думе Александр Живайкин провел Урок мужества для самарских школьников в военно-историческом музее поселка Формальный Кинельского района.

Фото: предоставлено автором

В буквальном смысле прикоснуться к истории Великой Отечественной войны смогли ученики самарских школ № 119 и № 66 в военно-историческом музее в поселке Формальный. Уникальная экспозиция, раритеты и копии оружия и техники, экипировки и предметов обихода подразделений рабоче-крестьянской Красной армии и вермахта не спрятана за витринами. Практически все здесь можно рассмотреть в деталях и даже примерить на себя роль партизана или разведчика, танкиста или пехотинца.

"Именно так, прикоснувшись к истории, можно воспитывать патриотизм у молодого поколения, сохранять историческую память. Такие музеи нужны и важны не только для детей, но и для нас, взрослых. В истории каждой семьи есть участники событий тех военных лет. Моя самая основная задача — чтобы дети, вернувшись домой, переосмыслив впечатления от поездки, от всего увиденного, начали задавать вопросы родителям, бабушкам и дедушкам, изучать историю своей семьи и своей страны", — отметил Александр Живайкин.

Музей организован энтузиастами. Киностудия "Кара" и её основатель руководитель Сергей Карасёв смогли воссоздать атмосферу военных лет. Автомобили, мотоциклы, бронетехника размещены на открытой площадке. Практически все экспонаты в рабочем состоянии. Некоторые из них уникальны. Например, немецкий танк "Тигр", а точнее его копия. Грозное оружие вермахта, броня в 10 сантиметров и 88-миллиметровая пушка, сегодня ребят не пугает. Они могут не только посмотреть на технику, но и побывать внутри машин.

Музейные залы последовательно и наглядно знакомят ребят с вооружением, обмундированием и экипировкой противоборствующих сторон. Бревенчатая землянка показывает быт партизан, подробный рассказ на экскурсии добавляет впечатлений школьникам. С импровизированным экзаменом по знанию марок оружия лучше справляются мальчики. В конце урока ребята постреляли из военного оружия отведали солдатскую кашу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анна Коваль 01 сентября 2021 01:00 Платные парковки могут появиться в Самаре в следующем году

Чем тогда регионы с дорогами шириной комод и ямами глубиной в этот самый комод - лучше Москвы? Раньше хоть в регионах не было платной парковки и можно было оставаться человеком, передвигаясь на Авто. А если нет разницы лучше уж ездить по хорошим дорогам на общественном транспорте в Мск., чем в регионе по ямам и платить ещё за парковку. Смешно школьникам по 10 000 руб дают за то что бы они в области остались и не поехали в Мск., а какие тут плюсы? Для свободное передвижение на личном автомобиле было единственным плюсом и камнем преткновения при переезде. Если в Самаре будет та жа ерунда с приложениями и парковкой, то периферия теряет всякую привлекательность проживания. На минуточку, это машину оставить на 10 минут нельзя сходить за кофе, это ребёнка с занятий нельзя лишнюю минуту у дороги стоять ждать. А смысл тогда в этой деревне жить если преимуществ больше не остаётся совершенно? А дальше как в Москве будут разговоры о платной парковке во дворах? Ну и работайте сами товарищи власти в своём регионе и детей своих тут за 10 000 оставляйте учиться! В Самаре ни дорог, ни медицины, ни хороших зелёных парков (про скверы размером со шкаф не сравнимые с Царицыно речь не идёт они смешное подобие зеленого коврика на асфальте), в Самара не остаётся преимуществ для жизни если парковки будут платными.

Леша П 31 августа 2021 08:46 Платные парковки могут появиться в Самаре в следующем году

"Когда использование автомобиля станет дороже общественного транспорта... ". Это было, есть и будет, автор, на чем вы ездите?

Александр Чайка 09 августа 2021 23:22 "Т Плюс" обновил теплосети под оживленными дорожными развязками в Самаре

Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы

Леонид Измайлов 05 августа 2021 04:07 В Самарской области ГИБДД начала вести "скрытое патрулирование"

Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )

Дмитрий Федотов 01 августа 2021 21:15 В Самарке выловлена очередная рыба-монстр

Вообщето в 2017 году уже был случай.

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