Квитанции за тепло за август уже доступны клиентам "ЭнергосбыТ Плюс"

Свыше 12 тысяч клиентов Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" оформили подписку на электронные квитанции и уже получили платежные документы за тепловую энергию за август 2021 года. Энергетики напоминают, что все желающие могут ознакомиться со своими квитанциями за предыдущий месяц в личном кабинете. Здесь документ формируется раньше, чем доставляется горожанам в бумажном формате.

Жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани, имеющие договор с Самарским филиалом АО "ЭнергосбыТ Плюс", с 1 сентября получили возможность узнать начисление за тепло за август и оперативно оплатить его в полном объеме.

Подписаться на электронный платежный документ можно в личном кабинете "ЭнергосбыТ Плюс" на официальном сайте samara.esplus.ru. Для этого нужно поставить галочку в соответствующем поле. Квитанция каждый месяц будет доступна в личном кабинете клиента.

"Все больше клиентов энергокомпании отказываются от бумажных квитанций за тепло, делая выбор в пользу оперативности и экологичности. Отказавшись от получения таких платежных документов, можно сделать вклад в сохранение лесов и даже сократить объем бытовых отходов. Важно, что история произведенных начислений и платежей всегда доступна, так как хранится в личном кабинете", — рассказал директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Руководство энергокомпании напоминает, что оплатить счета за август необходимо не позднее 25 сентября.