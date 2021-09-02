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ЖКХ и благоустройство Общество

Квитанции за тепло за август уже доступны клиентам "ЭнергосбыТ Плюс"

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Свыше 12 тысяч клиентов Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" оформили подписку на электронные квитанции и уже получили платежные документы за тепловую энергию за август 2021 года. Энергетики напоминают, что все желающие могут ознакомиться со своими квитанциями за предыдущий месяц в личном кабинете. Здесь документ формируется раньше, чем доставляется горожанам в бумажном формате.

Жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани, имеющие договор с Самарским филиалом АО "ЭнергосбыТ Плюс", с 1 сентября получили возможность узнать начисление за тепло за август и оперативно оплатить его в полном объеме.

Подписаться на электронный платежный документ можно в личном кабинете "ЭнергосбыТ Плюс" на официальном сайте samara.esplus.ru. Для этого нужно поставить галочку в соответствующем поле. Квитанция каждый месяц будет доступна в личном кабинете клиента.

"Все больше клиентов энергокомпании отказываются от бумажных квитанций за тепло, делая выбор в пользу оперативности и экологичности. Отказавшись от получения таких платежных документов, можно сделать вклад в сохранение лесов и даже сократить объем бытовых отходов. Важно, что история произведенных начислений и платежей всегда доступна, так как хранится в личном кабинете", — рассказал директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Руководство энергокомпании напоминает, что оплатить счета за август необходимо не позднее 25 сентября.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы

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Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

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