Самарский зоопарк рискует лишиться лицензии

Самарский зоопарк может не получить лицензии на 2022 год. К такому заключению по итогам проверки деятельности учреждения пришла областная Счетная палата. В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности зоопарка за 2019, 2020 гг. и истекший период 2021 г. было выявлено множество нарушений.
Выяснилось, что размеры должностных окладов сотрудникам устанавливаются необоснованно, а трудовые договоры заключаются с соискателями, не соответствующими требованиям к квалификации работников культуры, искусств и кинематографии.
При продаже и обмене животных учреждением не анализируется информация об их средней продажной стоимости, в результате чего животных продавали по заниженной стоимости, а оценить равноценность сделок при мене живыми животными невозможно.
Также выявлены нарушения законодательства при осуществлении зоопарком закупок. А именно одноименные работы выполнялись одними и теми же подрядчиками, что не обеспечивало соблюдение принципа обеспечения конкуренции.
Выявлены нарушения законодательства по организации и ведению бюджетного учета, порядка распоряжения имуществом бюджетного учреждения и порядка отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества. Так, установлены факты нахождения на территории зоопарка неиспользуемых, неучтенных и незарегистрированных объектов основных средств. В зоопитомнике в пос. Формальный (Кинельский район) не обеспечена охрана имущества, в том числе занесенных в Красную книгу животных.
Также установлены нарушения требований законодательства к содержанию некоторых видов животных в части несоответствия размеров вольеров для удовлетворения потребностей животных в физической активности.
По итогам контрольного мероприятия в адрес ГБУ "Самарский зоологический парк" вынесено представление об устранении выявленных нарушений и недостатков, направлены информационные письма в министерство культуры Самарской области, министерство имущественных отношений Самарской области, Государственную инспекцию труда в Самарской области.
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен губернатору Самарской области, в Самарскую губернскую думу.
Последние комментарии
Чем тогда регионы с дорогами шириной комод и ямами глубиной в этот самый комод - лучше Москвы? Раньше хоть в регионах не было платной парковки и можно было оставаться человеком, передвигаясь на Авто. А если нет разницы лучше уж ездить по хорошим дорогам на общественном транспорте в Мск., чем в регионе по ямам и платить ещё за парковку. Смешно школьникам по 10 000 руб дают за то что бы они в области остались и не поехали в Мск., а какие тут плюсы? Для свободное передвижение на личном автомобиле было единственным плюсом и камнем преткновения при переезде. Если в Самаре будет та жа ерунда с приложениями и парковкой, то периферия теряет всякую привлекательность проживания. На минуточку, это машину оставить на 10 минут нельзя сходить за кофе, это ребёнка с занятий нельзя лишнюю минуту у дороги стоять ждать. А смысл тогда в этой деревне жить если преимуществ больше не остаётся совершенно? А дальше как в Москве будут разговоры о платной парковке во дворах? Ну и работайте сами товарищи власти в своём регионе и детей своих тут за 10 000 оставляйте учиться! В Самаре ни дорог, ни медицины, ни хороших зелёных парков (про скверы размером со шкаф не сравнимые с Царицыно речь не идёт они смешное подобие зеленого коврика на асфальте), в Самара не остаётся преимуществ для жизни если парковки будут платными.
"Когда использование автомобиля станет дороже общественного транспорта... ". Это было, есть и будет, автор, на чем вы ездите?
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.