16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области выявили девять нелегальных кредиторов ДОМ.РФ запустил ипотечную программу для научных работников Жители Самарской области взяли 43,1 млрд руб. по ипотечным кредитам с начала года Адвоката "Тольяттихимбанка" требуют привлечь к уголовной ответственности АСВ взыскало 39 млн руб., выданных по "липовой" ипотеке Газбанка

Банки Финансы

Группа ПСБ нарастила привлечение средств частных инвесторов более чем на треть за I полугодие 2021

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В первом полугодии 2021 года инвестиционное подразделение группы ПСБ — ПСБ-Брокер и управляющая компания "Промсвязь" — нарастили объем клиентских средств более чем на треть.

Активы частных инвесторов под управлением УК "Промсвязь" увеличились на 35% — до 29 млрд рублей. Клиентские средства ПСБ-Брокера выросли на 34% — до 47,8 млрд рублей.

С начала года число частных инвесторов-клиентов группы ПСБ увеличилось на 38%.

Наибольший рост интереса к инвестициям наблюдается в крупных городах. Так, в I полугодии 2021 года основной спрос на инвестиционные продукты Группы ПСБ пришелся на Москву, Санкт-Петербург и Казань.

Наиболее популярными среди частных инвесторов остаются брокерские счета — на них приходится 56% от общего объема всех клиентских активов. На втором месте — паевые инвестиционные фонды (ПИФы) под управлением УК "Промсвязь": на них приходится почти 34% от общего инвестиционного портфеля в розничном сегменте.

Значительный приток средств был отмечен в открытые паевые фонды, наибольшей популярностью пользовались фонды смешанных инвестиций. При этом в 1 полугодии набольшую доходность показали открытый ПИФ "Промсвязь — Акции" (15,54% за январь–июнь 2021 г.) и открытый ПИФ "Промсвязь — Перспективные вложения" (15,97% за январь–июнь 2021 г.)

"Мы видим колоссальный интерес частных клиентов к инвестициям, что связано с впечатляющей динамикой фондового рынка и доступностью биржевой инфраструктуры: инвестировать в ценные бумаги можно с мобильного телефона, имея небольшие суммы на счете. Кроме того, расширяется инструментарий фондового рынка, что позволяет частным инвесторам подобрать активы не только с сопоставимым соотношением риска к доходности, но и максимально диверсифицировать свой инвестиционный портфель. Предложение группы ПСБ для частных инвесторов строится на трех принципах: надежная цифровая инфраструктура, качественная сервисная поддержка, широкая линейка инвестиционных продуктов для всех типов клиентов. Все это обеспечивает нам двузначные темпы притока клиентов в последние годы", — отмечает директор дирекции управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3