Группа ПСБ нарастила привлечение средств частных инвесторов более чем на треть за I полугодие 2021

В первом полугодии 2021 года инвестиционное подразделение группы ПСБ — ПСБ-Брокер и управляющая компания "Промсвязь" — нарастили объем клиентских средств более чем на треть.

Активы частных инвесторов под управлением УК "Промсвязь" увеличились на 35% — до 29 млрд рублей. Клиентские средства ПСБ-Брокера выросли на 34% — до 47,8 млрд рублей.

С начала года число частных инвесторов-клиентов группы ПСБ увеличилось на 38%.

Наибольший рост интереса к инвестициям наблюдается в крупных городах. Так, в I полугодии 2021 года основной спрос на инвестиционные продукты Группы ПСБ пришелся на Москву, Санкт-Петербург и Казань.

Наиболее популярными среди частных инвесторов остаются брокерские счета — на них приходится 56% от общего объема всех клиентских активов. На втором месте — паевые инвестиционные фонды (ПИФы) под управлением УК "Промсвязь": на них приходится почти 34% от общего инвестиционного портфеля в розничном сегменте.

Значительный приток средств был отмечен в открытые паевые фонды, наибольшей популярностью пользовались фонды смешанных инвестиций. При этом в 1 полугодии набольшую доходность показали открытый ПИФ "Промсвязь — Акции" (15,54% за январь–июнь 2021 г.) и открытый ПИФ "Промсвязь — Перспективные вложения" (15,97% за январь–июнь 2021 г.)

"Мы видим колоссальный интерес частных клиентов к инвестициям, что связано с впечатляющей динамикой фондового рынка и доступностью биржевой инфраструктуры: инвестировать в ценные бумаги можно с мобильного телефона, имея небольшие суммы на счете. Кроме того, расширяется инструментарий фондового рынка, что позволяет частным инвесторам подобрать активы не только с сопоставимым соотношением риска к доходности, но и максимально диверсифицировать свой инвестиционный портфель. Предложение группы ПСБ для частных инвесторов строится на трех принципах: надежная цифровая инфраструктура, качественная сервисная поддержка, широкая линейка инвестиционных продуктов для всех типов клиентов. Все это обеспечивает нам двузначные темпы притока клиентов в последние годы", — отмечает директор дирекции управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.