В Самаре ограничат движение на двух улицах из-за ремонта теплотрассы

В Самаре из-за ремонта теплотрасс ограничат движение на улицах Гаражной и Карбышева, сообщает администрация города.

Ограничение будет действовать

— на ул. Гаражной, от ул. Авроры до Четвертого проезда, с 5:00 6 сентября до 6:00 15 сентября;

— по ул. Карбышева, от ул. Дыбенко до дома № 67 по ул. Карбышева, с 5:00 6 сентября до 6:00 15 сентября.