С осужденных за мошенничество в Самарской области взыщут ущерб

Администрация с. Старопохвистнево в Самарской области получила исполнительный лист на взыскание ущерба с бывшего директора местного ЗАО "Энергетик" Ивана Мелекесова. Ранее документ на взыскание был выдан администрация с. Кротково, которому ущерб он будет возмещать солидарно с бывшим главой поселения Владиславом Еремеевым.

Напомним, в 2018 г. Мелекесову предъявили обвинение в 13 эпизодах мошенничества. Вместе с ним на скамью подсудимых сели семь глав сельских поселений района, которых впоследствии признали виновными в злоупотреблении полномочиями.

Суд установил, что они необоснованно перечислили ЗАО за якобы проведенный ремонт водопроводных сетей в селах Большой и Малый Толкай — 300 и 200 тыс. руб., в Новом Мансуркино и Старом Аманаке — 200 и 100 тыс. руб., в Кротково — за 97 тыс. руб., в Рысайкино и Среднее Аверкино — за 100 тыс. рублей.

Согласно приговору, эти средства главы поселений должны будут вернуть в бюджет солидарно с Мелекесовым, который получил два года и два месяца лишения свободы в колонии общего режима. А народных избранников приговорили к штрафом от 30 до 130 тыс. рублей.

Недавно в том же суде Мелекесову добавили срок за еще пять эпизодов мошенничества, причинивших администрации сельского поселения Мочалеевка ущерб почти на полмиллиона рублей.

Осужденный пытался оправдаться тем, что все полученные деньги он не присвоил, а направил на выплату зарплаты работникам и на погашение задолженности за электроэнергию.

ЗАО "Энергетик" банкротят уже четвертый год. Основной кредитор организации — ПАО "Самараэнерго", которому ЗАО в июле 2018 г. задолжало почти 11 млн руб., в связи с чем и было инициировано признание должника несостоятельным. В число кредиторов включена и налоговая инспекция. Отчет конкурсного управляющего перенесли в очередной раз на ноябрь 2021 года.

Интересно отметить, что несмотря на то, что приговор Мелекесову давно вступил в силу, только двое потерпевших при поддержке прокуратуры обратились в суд за исполнительными листами.