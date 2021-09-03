В пятницу вечером Самара встала в девятибалльных пробках

В пятницу, 3 сентября, в шестом часу вечера, на карте Самары в поисковике "Яндекс" основные автодороги города окрасились в красный цвет, обозначающий наличие автозаторов, появилось оповещение о девятибалльном уровне пробок.

По данным "Яндекса", в старой части города особых проблем с движение не было. Пробки были на ул. Полевой, от Волжского проспекта до ул. Мичурина; а также на ул. Владимирской, от ул. Пензенской до ул. Коммунистической. Затор на ул. Клинической протянулся от ул. Больничной до ул. Чернореченской и продолжился по ней до ул. Киевской. В пробке встал пр. Ленина, от ул. Мичурина до ул. Осипенко.

Большие сложности с движением были на Московском шоссе по направлению "из города" от ул. Мичурина и до ул. Санфировой. Пробка, начинающаяся на ул. Тухачевского от ул. Дачной продолжалась по ул. Гагарина до ул. Авроры. Местами было затруднено движение на ул. Ново-Садовой, в частности от ул. Осипенко и до ул. Врубеля.

Затор на Южном шоссе по направлению "из города" начинался от ул. Болгородской и доходил до ТЦ "Амбар". Сложности в движении имелись на ул. Ново-Вокзальной, в том числе на участке от пр. Юных Пионеров и до ул. Стара-Загора и местами на пр. Кирова. Также пробки были на ул. Победы и других.

При этом данных о каких-либо крупных авариях в Самаре не поступало. На карте в поисковике "Яндекс" было отмечено только два ДТП: на пересечении улиц Венцека и Молодогвардейской и у пересечения улиц Мичурина и Ерошевского.



По предположениям самарцев, дорожную ситуацию осложнили дождь и вечерний "час пик". Но в 18:00 ситуация с движением транспортных потоков в Самаре стала разряжаться. Уже в 18:00 поисковик "Яндекс" снизил уровень пробок в Самаре до восьмибалльного.