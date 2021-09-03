В пятницу вечером Самара встала в девятибалльных пробках

В пятницу, 3 сентября, в шестом часу вечера, на карте Самары в поисковике "Яндекс" основные автодороги города окрасились в красный цвет, обозначающий наличие автозаторов, появилось оповещение о девятибалльном уровне пробок.
По данным "Яндекса", в старой части города особых проблем с движение не было. Пробки были на ул. Полевой, от Волжского проспекта до ул. Мичурина; а также на ул. Владимирской, от ул. Пензенской до ул. Коммунистической. Затор на ул. Клинической протянулся от ул. Больничной до ул. Чернореченской и продолжился по ней до ул. Киевской. В пробке встал пр. Ленина, от ул. Мичурина до ул. Осипенко.
Большие сложности с движением были на Московском шоссе по направлению "из города" от ул. Мичурина и до ул. Санфировой. Пробка, начинающаяся на ул. Тухачевского от ул. Дачной продолжалась по ул. Гагарина до ул. Авроры. Местами было затруднено движение на ул. Ново-Садовой, в частности от ул. Осипенко и до ул. Врубеля.
Затор на Южном шоссе по направлению "из города" начинался от ул. Болгородской и доходил до ТЦ "Амбар". Сложности в движении имелись на ул. Ново-Вокзальной, в том числе на участке от пр. Юных Пионеров и до ул. Стара-Загора и местами на пр. Кирова. Также пробки были на ул. Победы и других.
При этом данных о каких-либо крупных авариях в Самаре не поступало. На карте в поисковике "Яндекс" было отмечено только два ДТП: на пересечении улиц Венцека и Молодогвардейской и у пересечения улиц Мичурина и Ерошевского.
По предположениям самарцев, дорожную ситуацию осложнили дождь и вечерний "час пик". Но в 18:00 ситуация с движением транспортных потоков в Самаре стала разряжаться. Уже в 18:00 поисковик "Яндекс" снизил уровень пробок в Самаре до восьмибалльного.
Последние комментарии
Чем тогда регионы с дорогами шириной комод и ямами глубиной в этот самый комод - лучше Москвы? Раньше хоть в регионах не было платной парковки и можно было оставаться человеком, передвигаясь на Авто. А если нет разницы лучше уж ездить по хорошим дорогам на общественном транспорте в Мск., чем в регионе по ямам и платить ещё за парковку. Смешно школьникам по 10 000 руб дают за то что бы они в области остались и не поехали в Мск., а какие тут плюсы? Для свободное передвижение на личном автомобиле было единственным плюсом и камнем преткновения при переезде. Если в Самаре будет та жа ерунда с приложениями и парковкой, то периферия теряет всякую привлекательность проживания. На минуточку, это машину оставить на 10 минут нельзя сходить за кофе, это ребёнка с занятий нельзя лишнюю минуту у дороги стоять ждать. А смысл тогда в этой деревне жить если преимуществ больше не остаётся совершенно? А дальше как в Москве будут разговоры о платной парковке во дворах? Ну и работайте сами товарищи власти в своём регионе и детей своих тут за 10 000 оставляйте учиться! В Самаре ни дорог, ни медицины, ни хороших зелёных парков (про скверы размером со шкаф не сравнимые с Царицыно речь не идёт они смешное подобие зеленого коврика на асфальте), в Самара не остаётся преимуществ для жизни если парковки будут платными.
"Когда использование автомобиля станет дороже общественного транспорта... ". Это было, есть и будет, автор, на чем вы ездите?
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.