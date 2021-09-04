В Самарской области прогнозируются дожди и низкие температуры

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В предстоящие сутки с прохождением через Самарский регион холодного атмосферного фронта сохранятся дожди различной интенсивности и порывистым ветром. В дальнейшем с ростом атмосферного давления осадки постепенно прекратятся, а температура воздуха начнет интенсивно понижаться и в начале следующей недели, ночью опустится до слабо положительных значений, пишет Приволжское УГМС.