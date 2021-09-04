В новокуйбышевском такси работают "нелегалы"

В целях выявления иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно осуществляющих трудовую деятельность на объектах общественного транспорта, в том числе такси, в Новокуйбышевске было проверено 42 автомобиля.

В результате рейда к административной ответственности привлечено семь иностранных граждан, которые осуществляли перевозку населения без разрешительной документации.

Установлены должностные лица хозяйствующих субъектов на территории Новокуйбышевска, которые привлекают к трудовой деятельности иностранных работников без патента на работу или соответствующих разрешительных документов.

В результате проведенной проверки данные работодатели будут привлечены к административной ответственности, сообщает ГУ МВД по Самарской области.