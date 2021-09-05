Маршрут автобуса №6 в Самаре будет изменен

С 6 сентября в Самаре изменен режим работы автобусов 6 маршрута "Губернский рынок — ул. Грозненская", сообщает ТТУ.

На линию выйдут четыре автобуса, интервал в движении 30 минут. В первый рейс с Губернского рынка автобус отправляется в 5:30. От "Грозненской" - в 6:30.