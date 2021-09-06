В Самарской области прогнозируют первые заморозки

Ночью 6-8 сентября местами в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,-2 градуса, сообщает пресс-служба "Приволжского УГМС".

Днем, в понедельник, 6 сентября, ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха 12…17 градусов Цельсия. Ночью осадков не прогнозируется. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха 0…5 градусов. Местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки -0,-2 градусов.

Во вторник, 7 сентября, днем переменная облачность, без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха 12…17 градусов. Ночью без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха 0…5 градусов. Местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки -0,-2 градусов.

В среду, 8 сентября, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха 12…17 градусов.