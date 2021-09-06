Роспотребнадзор открыл "горячую линию" по вопросам питания в школах

Управление Роспотребнадзора по Самарской области совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" с 6 по 17 сентября проводит тематическое консультирование граждан по вопросам организации питания в школах по телефонам "горячих линий", сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области:

8 (846) 266 98 49 — отдел надзора по гигиене детей и подростков (г.Самара);

8 (848 2) 37 56 29 — территориальный отдел в г. Тольятти;

8 (846 4) 98 37 42 — территориальный отдел в г. Сызрани;

8 (846 61) 2 22 95 — территориальный отдел в г. Отрадном;

8 (846 35) 4 00 50 — территориальный отдел в г. Новокуйбышевске;

8 (846 39) 3 01 29 — территориальный отдел в г. Чапаевске;

8 (846 70) 2 18 03 — территориальный отдел в Нефтегорском районе;

8 (846 55) 2 40 44 — территориальный отдел в Сергиевском районе.

Специалисты консультационных центров ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области":

8 (846) 373 49 22 — ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области";

8 (846) 337 73 93 — отдел гигиены и эпидемиологии в г. Самара;

8 (846 35) 4 20 38 — филиал в г. Новокуйбышевске;

8 (846 4) 98 61 21 — филиал в г. Сызрани;

8 (848 2) 37 21 71 — филиал в г. Тольятти;

8 (846 55) 2 44 82 — филиал в Сергиевском районе.

По телефонам "горячих линий" специалисты готовы дать разъяснения по вопросам качества и безопасности питания школьников, соблюдения принципов здорового питания, организации систематического родительского контроля и другим вопросам.

Режим работы "горячих линий": с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 ежедневно с 6 по 17 сентября за исключением выходных дней.

Также вопросы можно задать по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный с номера телефона, зарегистрированного в Российской Федерации).

По телефонам "горячей линии" родители могут получить консультацию специалиста по вопросам организации питания в школах.