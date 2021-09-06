Роспотребнадзор открыл "горячую линию" по вопросам питания в школах

Управление Роспотребнадзора по Самарской области совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" с 6 по 17 сентября проводит тематическое консультирование граждан по вопросам организации питания в школах по телефонам "горячих линий", сообщает пресс-служба ведомства.
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области:
- 8 (846) 266 98 49 — отдел надзора по гигиене детей и подростков (г.Самара);
- 8 (848 2) 37 56 29 — территориальный отдел в г. Тольятти;
- 8 (846 4) 98 37 42 — территориальный отдел в г. Сызрани;
- 8 (846 61) 2 22 95 — территориальный отдел в г. Отрадном;
- 8 (846 35) 4 00 50 — территориальный отдел в г. Новокуйбышевске;
- 8 (846 39) 3 01 29 — территориальный отдел в г. Чапаевске;
- 8 (846 70) 2 18 03 — территориальный отдел в Нефтегорском районе;
- 8 (846 55) 2 40 44 — территориальный отдел в Сергиевском районе.
Специалисты консультационных центров ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области":
- 8 (846) 373 49 22 — ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области";
- 8 (846) 337 73 93 — отдел гигиены и эпидемиологии в г. Самара;
- 8 (846 35) 4 20 38 — филиал в г. Новокуйбышевске;
- 8 (846 4) 98 61 21 — филиал в г. Сызрани;
- 8 (848 2) 37 21 71 — филиал в г. Тольятти;
- 8 (846 55) 2 44 82 — филиал в Сергиевском районе.
По телефонам "горячих линий" специалисты готовы дать разъяснения по вопросам качества и безопасности питания школьников, соблюдения принципов здорового питания, организации систематического родительского контроля и другим вопросам.
Режим работы "горячих линий": с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 ежедневно с 6 по 17 сентября за исключением выходных дней.
Также вопросы можно задать по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный с номера телефона, зарегистрированного в Российской Федерации).
По телефонам "горячей линии" родители могут получить консультацию специалиста по вопросам организации питания в школах.
Последние комментарии
Чем тогда регионы с дорогами шириной комод и ямами глубиной в этот самый комод - лучше Москвы? Раньше хоть в регионах не было платной парковки и можно было оставаться человеком, передвигаясь на Авто. А если нет разницы лучше уж ездить по хорошим дорогам на общественном транспорте в Мск., чем в регионе по ямам и платить ещё за парковку. Смешно школьникам по 10 000 руб дают за то что бы они в области остались и не поехали в Мск., а какие тут плюсы? Для свободное передвижение на личном автомобиле было единственным плюсом и камнем преткновения при переезде. Если в Самаре будет та жа ерунда с приложениями и парковкой, то периферия теряет всякую привлекательность проживания. На минуточку, это машину оставить на 10 минут нельзя сходить за кофе, это ребёнка с занятий нельзя лишнюю минуту у дороги стоять ждать. А смысл тогда в этой деревне жить если преимуществ больше не остаётся совершенно? А дальше как в Москве будут разговоры о платной парковке во дворах? Ну и работайте сами товарищи власти в своём регионе и детей своих тут за 10 000 оставляйте учиться! В Самаре ни дорог, ни медицины, ни хороших зелёных парков (про скверы размером со шкаф не сравнимые с Царицыно речь не идёт они смешное подобие зеленого коврика на асфальте), в Самара не остаётся преимуществ для жизни если парковки будут платными.
"Когда использование автомобиля станет дороже общественного транспорта... ". Это было, есть и будет, автор, на чем вы ездите?
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.