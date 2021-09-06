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ЖКХ и благоустройство Общество

"ЕЭС-Гарант" модернизирует уличное освещение в Похвистнево

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский филиал ООО "ЕЭС-Гарант" выполнил монтаж первых четырехсот новых энергосберегающих светильников в Похвистнево (Самарская область) в рамках модернизации уличного освещения города. На сегодняшний день работы выполнены на улицах Победы, Бугурусланской, Центральной, Калиновской, Железнодорожной, а также 1-й и 2-й Венерах. До конца сентября 2021 года планируется установить все 2494 современных энергосберегающих лампы.

После реализации проекта расходы муниципалитета на оплату электроэнергии сократятся до 60%, а сумма экономии за 7 лет составит более 50 млн рублей.

Модернизация проводится по энергосервисному контракту. По условиям договора, все работы "ЕЭС-Гарант" выполнит за собственные средства, оплата услуг компании будет производиться из образовавшейся экономии в течение семи лет.

Аналогичные проекты были успешно реализованы компанией в Жигулевске, Октябрьске и с. Богатое Самарской области. Суммарно экономия по энергосервисным контрактам с этими муниципалитетами в 2019–2020 годах составляет 150 млн рублей.

Гид потребителя

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