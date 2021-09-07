В Самаре по маршруту троллейбуса № 6 пустили дополнительные автобусы

Из-за строительства Фрунзенского моста, где демонтирована троллейбусная сеть, затруднено сообщение центральных районов Самары с Куйбышевским. На данный момент по маршруту № 6 рейсы выполняют автобусы.

"В департамент транспорта начали поступать обращения, в том числе через социальные сети, с просьбой увеличить количество автобусных рейсов", — рассказал заместитель руководителя ведомства Юрий Тапилин.

С понедельника, 6 сентября, на линию вышел дополнительный подвижной состав: работают четыре автобуса. Синие "НЕФАЗы" смогут довезти пассажиров по трассе следования "Губернский рынок — Улица Грозненская". Все льготы в поездках сохраняются.

От Губернского рынка автобусы стартуют в 05:34, последний рейс — в 20:04; от ул. Грозненской первый рейс — в 06:30, последний автобус отправляется в 21:00.