В Самаре по маршруту троллейбуса № 6 пустили дополнительные автобусы

Из-за строительства Фрунзенского моста, где демонтирована троллейбусная сеть, затруднено сообщение центральных районов Самары с Куйбышевским. На данный момент по маршруту № 6 рейсы выполняют автобусы.
"В департамент транспорта начали поступать обращения, в том числе через социальные сети, с просьбой увеличить количество автобусных рейсов", — рассказал заместитель руководителя ведомства Юрий Тапилин.
С понедельника, 6 сентября, на линию вышел дополнительный подвижной состав: работают четыре автобуса. Синие "НЕФАЗы" смогут довезти пассажиров по трассе следования "Губернский рынок — Улица Грозненская". Все льготы в поездках сохраняются.
От Губернского рынка автобусы стартуют в 05:34, последний рейс — в 20:04; от ул. Грозненской первый рейс — в 06:30, последний автобус отправляется в 21:00.
Последние комментарии
Чем тогда регионы с дорогами шириной комод и ямами глубиной в этот самый комод - лучше Москвы? Раньше хоть в регионах не было платной парковки и можно было оставаться человеком, передвигаясь на Авто. А если нет разницы лучше уж ездить по хорошим дорогам на общественном транспорте в Мск., чем в регионе по ямам и платить ещё за парковку. Смешно школьникам по 10 000 руб дают за то что бы они в области остались и не поехали в Мск., а какие тут плюсы? Для свободное передвижение на личном автомобиле было единственным плюсом и камнем преткновения при переезде. Если в Самаре будет та жа ерунда с приложениями и парковкой, то периферия теряет всякую привлекательность проживания. На минуточку, это машину оставить на 10 минут нельзя сходить за кофе, это ребёнка с занятий нельзя лишнюю минуту у дороги стоять ждать. А смысл тогда в этой деревне жить если преимуществ больше не остаётся совершенно? А дальше как в Москве будут разговоры о платной парковке во дворах? Ну и работайте сами товарищи власти в своём регионе и детей своих тут за 10 000 оставляйте учиться! В Самаре ни дорог, ни медицины, ни хороших зелёных парков (про скверы размером со шкаф не сравнимые с Царицыно речь не идёт они смешное подобие зеленого коврика на асфальте), в Самара не остаётся преимуществ для жизни если парковки будут платными.
"Когда использование автомобиля станет дороже общественного транспорта... ". Это было, есть и будет, автор, на чем вы ездите?
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.