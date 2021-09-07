Находившегося в розыске главу УК "Серебряная молния" Гаика Ягутяна задержали в Краснодаре

Экс-директор тольяттинского ООО УК "Серебряная молния" Гаик Ягутян, находившийся в розыске с 2018 г., задержан в Краснодаре, сообщает "КоммерсантЪ". О сроках этапирования бизнесмена в Самарскую область не сообщается. В настоящее время предприниматель находится в СИЗО в ­Краснодаре.

Напомним, Гаика Ягутяна обвиняют в присвоении денег жильцов, дома которых обслуживало его коммунальное предприятие. Являясь руководителем управляющей компании и выступая в качестве единственного распорядителя денег, перечисленных пользователями коммунальных услуг, обвиняемый с мая 2012 по 9 февраля 2015 г. похитил принадлежащие жильцам деньги в сумме около 64 млн руб. и потратил их на личные цели. Изначально эта сумма по договору должна была быть перечислена в ресурсоснабжающую организацию ОАО "Тевис".

Также бизнесмена обвинили в незаконном приобретении и хранении кокаина. Судебный процесс по его делу начался в декабре 2016 года. Но обвиняемый мешал своим поведением рассмотрению материалов дела. Автозаводской районный суд Тольятти постановил заключить Гаика Ягутяна под домашний арест. Эта мера пресечения позже неоднократно продлевалась. Последний раз суд продлил срок домашнего ареста в феврале 2017 года.

Позже государственный обвинитель ходатайствовал об изменении Гаику Ягутяну меры пресечения на содержание под стражей, так как домашний арест перестал "отвечать интересам уголовного судопроизводства", и суд поддержал это прошение. На очередное судебное заседание в сентябре 2018 г. предприниматель не явился — он покинул регион, находясь под домашним арестом. Тогда предпринимателя объявили в федеральный розыск, а рассмотрение уголовного дела ­приостановили.

Отметим, что вместе с Ягутяном под уголовное преследование попали его жена Татьяна Золотова, которая значилась в числе руководителей связанных с ее мужем ООО "УК "Молния", ООО "ПГУК", ООО "УК "Серебряная-молния", ООО "Управляющая компания "Серебряная молния", ООО "Серебряная молния", а также связанные с ними директор ООО "УК "Первая городская управляющая компания" ("ПГУК") Иван Органдеев и руководитель УК "Небо" Эльвира Белова. Золотова в итоге была приговорена к 2 годам 5 месяцам колонии общего режима.