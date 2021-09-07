Виктор Кудряшов: "Скорость изменений в процессах цифровой трансформации должна соответствовать их качеству"

В понедельник, 6 сентября, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов в ходе оперативного совещания поручил максимально оперативно согласовывать документы, касающиеся выделения средств муниципалитетам из резервного фонда на компенсацию расходов при пожарах и устранение нарушений водоснабжения.

Кроме того, в преддверии отопительного сезона он поставил областной Госжилинспекции задачу - подготовить доклад о работе с управляющими компаниями по проверке дымоходов и газового оборудования, региональному министерству энергетики - с газораспределительными организациями по исполнению планов технического обслуживания внутридомового газового оборудования.

На оперативном совещании в правительстве области традиционным стал вопрос о внедрении принципов бережливого производства в органах исполнительной власти. Работу в этом направлении представило министерство имущественных отношений Самарской области, которое в прошлом году осуществляло мероприятия по оптимизации трех государственных услуг и достигло в этом значительных результатов. Так, время предоставления гражданам услуги по выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей, сократилось с 30 до 21 календарного дня. Предоставлять информацию об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, теперь станет возможно не за 30, а за один календарный день - благодаря переходу на использование ведомственной информационной системы путем автоматического перенаправления запроса с регионального портала государственных услуг. Сократилось и время предоставления услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Внедрение новых межведомственных запросов с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области и с ОМС позволило добиться сокращения срока получения ответов с 30 до пяти дней.

"Такие процессы цифровой трансформации могут быть успешными только при личном внимании первого руководителя органа исполнительной власти. Коллеги, благодаря вашим усилиям у региона хорошие показатели скорости цифровой трансформации. Тем не менее еще раз подчеркну: ключевой вопрос здесь - что перевод тех или иных услуг в цифровой формат дает людям, насколько им удобно? Это измеряется уровнем удовлетворенности граждан. В целом он в нашем регионе выше среднего по стране", - отметил первый вице-губернатор.

Виктор Кудряшов поручил департаменту информационных технологий и связи представить обзорный доклад, разложив показатель удовлетворенности по сферам услуг: "Мы идем достаточно неплохими темпами, но хотелось бы, чтобы скорость изменений не вредила качеству".

О промежуточных результатах оказания социальной поддержки отдельным категориям граждан доложила министр социально-демографиче ской и семейной политики Самар ской области Марина Антимонова. Напомним, поддержка тех, кто нуждается в помощи, - одно из направлений Стратегии лидерства, сформированной по инициативе губернатора Дмитрия Азарова.

Как отметила министр, органы социальной защиты всего предоставляют 124 меры социальной поддержки, которую получает 1 млн человек, 25 выплат предоставляются с учетом доходов граждан и их семей. При этом с 2017 г. общий объем выплат вырос с 15,6 млрд руб. до 34,6 млрд руб. в 2021 году. Индексация социальных выплат, их значительное увеличение положительно влияет на уровень доходов граждан в целом. Приоритетное внимание сегодня оказывается семьям с детьми, которым предоставляется 31 мера соцподдержки. В текущем году на эти цели направлено 18,5 млрд руб. (2017 г. - 6 млрд рублей). В прошлом году по указу президента была введена ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Данная выплата финансируется из двух источников федерального и областного бюджетов. Реализовать указанную выплату удалось на месяц раньше установленного срока и охватить этой выплатой более 90 тыс. детей из 78698 семей. Одним из механизмов, направленных на повышение реальных доходов граждан, служит оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам на основании социального контракта. Впервые такая помощь предоставляется на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов. Общий объем финансирования - более 1 млрд рублей. Всего за период с 2010 г. заключено более 21 тыс. контрактов. 36 мер поддержки оказывается пожилым гражданам.

"Благодаря решениям президента страны и губернатора региона нам удалось за два года фактически удвоить размер социальной помощи гражданам, что должно влиять на уровень их благосостояния. Эту работу необходимо продолжать", - заключил председатель регионального правительства.