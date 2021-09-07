В Самаре вынесли приговор за незаконное получение более 2,5 млн руб. из бюджета

Сотрудники УФСБ России по Самарской области пресекли деятельность самарца, причастного к мошенничеству. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, 54-летний Игорь Устинов работал замдиректора негосударственного образовательного учреждения и присвоил бюджетные средства, выделяемые в рамках программы профессионального образования. В результате федеральному бюджету был нанесен ущерб более 2,5 млн рублей.
В июле 2018 г. в отношении Устинова возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
В мае 2021 г. Ленинский райсуд Самары признал мужчину виновным. 12 августа 2021 г. после рассмотрения апелляционной жалобы Самарский облсуд назначил ему два года лишения свободы в колонии общего режима.
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Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!