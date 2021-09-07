В Самаре вынесли приговор за незаконное получение более 2,5 млн руб. из бюджета

Сотрудники УФСБ России по Самарской области пресекли деятельность самарца, причастного к мошенничеству. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, 54-летний Игорь Устинов работал замдиректора негосударственного образовательного учреждения и присвоил бюджетные средства, выделяемые в рамках программы профессионального образования. В результате федеральному бюджету был нанесен ущерб более 2,5 млн рублей.

В июле 2018 г. в отношении Устинова возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В мае 2021 г. Ленинский райсуд Самары признал мужчину виновным. 12 августа 2021 г. после рассмотрения апелляционной жалобы Самарский облсуд назначил ему два года лишения свободы в колонии общего режима.