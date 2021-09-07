Более 50 школьников Самары вступили в юнармейский отряд

Самарский центр спортивной и военно-патриотической подготовки провел день открытых дверей, на котором юные боксеры, дзюдоисты и футболисты провели мастер-классы и показательные выступления для всех присутствующих. Кульминацией праздника стало посвящение мальчишек и девчонок в юнармейцы.

На территории центра спортивной и военно-патриотической подготовки "Центр Плотниковых-детям" в воскресенье, 5 сентября, развернулось масштабное действие.

Слева — военная выставка с уникальной экспозицией, стрельба в лазерном тире, мастер-классы по сборке и разборке оружия, демонстрация раскрытия парашюта в воздухе и вкусная полевая кухня. Справа — футболисты забивали голы, жонглировали мячами без остановки и учили этому гостей.

По центру развернулась настоящая борьба! Свои умения показывали дзюдоисты и боксеры. Повсюду нарядные мальчишки и девочки пестрили в военной одежде с яркими беретами Юнармии.

В такой праздничной атмосфере воспитанники центра показали свои навыки и умения.

"Военно-патриотический клуб — необходимое общественное явление. Я увидел недостатки в системе допризывной подготовки, нехватку спортивных секций и необходимость патриотического воспитания ребят. И тогда решил, что ситуацию нужно исправлять. Так в 2007 году образовался центр патриотического воспитания "Ветеран". Сегодня он называется "Центр Плотниковых-детям", — говорит основатель СРОО "Центр Плотниковы — детям", полковник спецназа ГРУ Сергей Плотников. — Когда мы начинали, здесь числилось всего 25 детей, а сегодня занимается более 200. За эти годы выпускниками стали более 2000 ребят. Центр соединил в себе спортивные секции, лучшие формы армейской подготовки и идейно-патриотическое воспитание".

Проект "Центр Плотниковых" реализуется при поддержке корпорации "РосРегион Развитие" и осуществляется в рамках социальной программы "РРР-детям". В центре для самарских ребят бесплатно открыты двери в секции по боксу, дзюдо и футболу. Большая работа ведется в военно-патриотическом клубе. Календарь мероприятий заполнен на год — это регулярные выезды на учения и слеты. Ребята отправляются на байдарках в Жигулевскую кругосветку, покоряют самарские горы и прыгают с парашютом. Проходят учебную стрельбу с боевого оружия. Регулярно участвуют в парадах и многих других военных мероприятиях.

"Наши социальные проекты СРОО "Центр Плотниковых-детям" реализуются на основании внутренней убежденности и потребности нести пользу обществу, — говорит президент корпорации "РосРегион Развитие" Роман Плотников. — Деятельность центра — это наш посильный вклад в создание возможностей для большего числа детей регулярно заниматься спортом".

"Когда мы начинали, была задача заинтересовать детей спортом, обучить военным навыкам и привить любовь к Родине, и мы с этой задачей справились", — рассказывает вице-президент корпорации "РосРегион Развитие" Марат Габдрахманов.

"Приятно видеть, что многие ребята в итоге достигли больших результатов: среди воспитанников "Центра Плотниковых" — мастера спорта международного класса, победители и призеры областных, всероссийских и международных соревнований", — говорит депутат совета депутатов Самарского района, офицер запаса Виталий Пичкунов.

Кульминацией праздника стало вступление более 50 воспитанников центра в Юнармию.

Юнармейское движение было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны.

"Юнармия позволяет увидеть и понять то главное, что действительно важно для каждого молодого человека: любовь к Родине, любовь к своей семье, творческая самореализация, участие в добровольчестве, осознанный выбор будущей профессии, — выступил с напутственной речью председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области Константин Доладов. — Самарская область лидирует в стране по развитию юнармейского движения. В прошлом году Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" Самарской области признано лауреатом областной общественной акции "Народное признание" в номинации "Единство и успех". Поэтому вы сейчас становитесь частью передового отряда молодых патриотов нашей страны".

Также Константин Доладов отметил, что центр на протяжении многих лет ведет колоссальную работу по патриотическому воспитанию настоящих граждан нашей страны, способных защитить Родину.