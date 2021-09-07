В Самаре начинают судить адвокатов из Крыма, обвиняемых в попытке сбыть амфетамин

В Красноглинском районном суде Самары начинается процесс по уголовному делу Владимира Мельника и Виталия Дацюка, обвиняемых в покушении на сбыт психотропных веществ в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, Мельник и Дацюк являются адвокатами из Крыма. Кроме того, Мельник — депутат Армянского городского совета Республики Крым второго созыва.

24 декабря 2020 г. сотрудники ДПС остановили Infiniti в пос. Ясная Поляна. В машине были крымские адвокаты Виталий Дацюк и Владимир Мельник. При досмотре автомобиля инспекторы якобы обнаружили амфетамин и весы. Официально о задержании сообщила 26 декабря 2020 г. пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, подозреваемые приобрели более 1 кг амфетамина, но сбыть его не успели.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Красноглинском районном суде, Мельник и Дацюк содержатся под стражей. 7 сентября судья Елена Бурая приняла решение о начале судебного процесса и назначила дату первого заседания.