В Самаре начинают судить адвокатов из Крыма, обвиняемых в попытке сбыть амфетамин

В Красноглинском районном суде Самары начинается процесс по уголовному делу Владимира Мельника и Виталия Дацюка, обвиняемых в покушении на сбыт психотропных веществ в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, Мельник и Дацюк являются адвокатами из Крыма. Кроме того, Мельник — депутат Армянского городского совета Республики Крым второго созыва.
24 декабря 2020 г. сотрудники ДПС остановили Infiniti в пос. Ясная Поляна. В машине были крымские адвокаты Виталий Дацюк и Владимир Мельник. При досмотре автомобиля инспекторы якобы обнаружили амфетамин и весы. Официально о задержании сообщила 26 декабря 2020 г. пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, подозреваемые приобрели более 1 кг амфетамина, но сбыть его не успели.
Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Красноглинском районном суде, Мельник и Дацюк содержатся под стражей. 7 сентября судья Елена Бурая приняла решение о начале судебного процесса и назначила дату первого заседания.
Последние комментарии
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!