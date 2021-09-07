Прокуратура: администрация Самары не поддерживает объекты культурного наследия в нужном состоянии

В Самаре прокуратура внесла представление главе города из-за того, что руководитель департамента управления имуществом плохо исполнял свои обязанности. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Ранее надзорное ведомство при проверке обнаружило, что ДУИ не поддерживает в надлежащем состоянии объекты культурного наследия. Охранные обязательства не исполняют в нужные сроки. Кроме того, некоторые объекты находятся в неудовлетворительном и аварийном состоянии.

При этом средства, предусмотренные в бюджете города для сохранения и поддержания объектов культурного наследия в 2019–2021 гг., явно несоразмерны количеству и фактическому состоянию объектов, находящихся в муниципальной собственности.