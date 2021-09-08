Сергей Пиняев сыграл за юношескую сборную России

Нападающий "Крыльев Советов" Сергей Пиняев принял участие в двух играх юношеской сборной России на турнире Slovakia Cup, в обоих из них он провел по тайму.
В матче против Словении Пиняев вышел после перерыва, а встреча закончилась поражением россиян со счетом 0:2. В игре против Саудовской Аравии Сергей вышел в стартовом составе, сыграл 45 минут, после чего был заменен, а Россия победила со счетом 2:1.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?