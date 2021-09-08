СК РФ проверит информацию о похищении тольяттинцем своих детей

СУ СК РФ по Самарской области проводит проверку по факту похищения и незаконном удержании мужчиной двух своих несовершеннолетних детей, проживавших с мамой в Тольятти, сообщается на сайте СК РФ.

Информация о возможном нарушении прав детей была озвучена в ходе ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". Анна Мучкаева обвиняет бывшего мужа Ивана Кабанова в похищении от дверей школы двух маленьких сыновей. Женщина, которая год и восемь месяцев не видела детей, приехала разыскивать их в Новосибирск и, по ее словам, обнаружила мальчиков запертыми на даче. Иван уверяет, что дети сами не хотят жить с матерью, которая беременна третьим ребенком, и с ее новым мужем.

Мирового соглашения о воспитании детей у экс-супругов нет, по решению суда они должны жить с матерью. Однако это не остановило отца мальчиков.

В итоге дети живут на даче, не ходят в школу, но занимаются с репетиторами. Ведущий программы призвал органы опеки обратить внимание на эту историю.

В завершении эфира стало известно, что по заявлению матери о пропаже детей и их незаконному удержанию СК по Самарской области проводит проверку. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Марату Галиханову доложить о возможных нарушениях прав детей, озвученных в эфире ток-шоу. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК.