Самарчанка обеспечила работодателю миллионный штраф, пытаясь дать взятку

Судебные приставы взыскали с самарской организации, сотрудница которой пыталась дать взятку должностным лицам, штраф в 1 млн руб., сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

По информации ведомства, женщина пыталась дать сотрудникам надзорного органа незаконное вознаграждение за несоставление административного протокола в отношении ее работодателя. За ее противоправные действия суд постановил взыскать с организации, в интересах которой действовала ответчица, административный штраф в размере 1 млн рублей.

В Межрайонном отделе судебных приставов по особым исполнительным производствам и розыску в отношении общепита возбуждено исполнительное производство о взыскании административного штрафа. Должник-организация была уведомлена о необходимости исполнения решения суда, а также о том, что в случае уклонения в отношении организации будет вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 7% от суммы задолженности.

Не желая увеличивать задолженность, владелец должника-организации полностью оплатил административный штраф.