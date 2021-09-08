Дворец спорта на ул. Молодогвардейской откроется 15 сентября

В Самаре 15 сентября откроется новый ледовый Дворец спорта на ул. Молодогвардейской. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Напомним, здание площадью 29 тыс. кв.м состоит из двух четырехэтажных блоков, основного - спортивно-зрелищного - и тренировочного. В основном блоке разместится ледовая арена на пять тысяч зрительских мест и все необходимое для ее функционирования. На этой площадке можно будет проводить крупные соревнования по хоккею и фигурному катанию, в том числе международного уровня, а также концерты и зрелищные мероприятия.
На четвертом этаже основного здания предусмотрен конференц-зал на 400 мест. Он оснащен оборудованием для слабослышащих и слабовидящих людей и может трансформироваться в площадку для проведения шахматных и шашечных турниров.
"Тренировочный" блок арены включает в себя тренировочное хоккейное поле габаритами 60×30м, универсальный спортивный зал, тренажерный и хореографический залы.
Универсальный зал предусматривает возможность проведения тренировок по баскетболу. Здесь также разместится первый не только в регионе, но и в Приволжском федеральном округе специализированный керлинг-центр на четыре дорожки. Самарская федерация керлинга получит профессиональное поле, соответствующее самым современным требованиям.
Последние комментарии
Чем тогда регионы с дорогами шириной комод и ямами глубиной в этот самый комод - лучше Москвы? Раньше хоть в регионах не было платной парковки и можно было оставаться человеком, передвигаясь на Авто. А если нет разницы лучше уж ездить по хорошим дорогам на общественном транспорте в Мск., чем в регионе по ямам и платить ещё за парковку. Смешно школьникам по 10 000 руб дают за то что бы они в области остались и не поехали в Мск., а какие тут плюсы? Для свободное передвижение на личном автомобиле было единственным плюсом и камнем преткновения при переезде. Если в Самаре будет та жа ерунда с приложениями и парковкой, то периферия теряет всякую привлекательность проживания. На минуточку, это машину оставить на 10 минут нельзя сходить за кофе, это ребёнка с занятий нельзя лишнюю минуту у дороги стоять ждать. А смысл тогда в этой деревне жить если преимуществ больше не остаётся совершенно? А дальше как в Москве будут разговоры о платной парковке во дворах? Ну и работайте сами товарищи власти в своём регионе и детей своих тут за 10 000 оставляйте учиться! В Самаре ни дорог, ни медицины, ни хороших зелёных парков (про скверы размером со шкаф не сравнимые с Царицыно речь не идёт они смешное подобие зеленого коврика на асфальте), в Самара не остаётся преимуществ для жизни если парковки будут платными.
"Когда использование автомобиля станет дороже общественного транспорта... ". Это было, есть и будет, автор, на чем вы ездите?
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.