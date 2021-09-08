Дворец спорта на ул. Молодогвардейской откроется 15 сентября

В Самаре 15 сентября откроется новый ледовый Дворец спорта на ул. Молодогвардейской. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Напомним, здание площадью 29 тыс. кв.м состоит из двух четырехэтажных блоков, основного - спортивно-зрелищного - и тренировочного. В основном блоке разместится ледовая арена на пять тысяч зрительских мест и все необходимое для ее функционирования. На этой площадке можно будет проводить крупные соревнования по хоккею и фигурному катанию, в том числе международного уровня, а также концерты и зрелищные мероприятия.

На четвертом этаже основного здания предусмотрен конференц-зал на 400 мест. Он оснащен оборудованием для слабослышащих и слабовидящих людей и может трансформироваться в площадку для проведения шахматных и шашечных турниров.

"Тренировочный" блок арены включает в себя тренировочное хоккейное поле габаритами 60×30м, универсальный спортивный зал, тренажерный и хореографический залы.

Универсальный зал предусматривает возможность проведения тренировок по баскетболу. Здесь также разместится первый не только в регионе, но и в Приволжском федеральном округе специализированный керлинг-центр на четыре дорожки. Самарская федерация керлинга получит профессиональное поле, соответствующее самым современным требованиям.