В центре Самары на сутки отключат холодную воду

В Самаре на время проведения работ по замене задвижек на водоводе и пожарных гидрантов 9 сентября с 9:00 до 6:00 10 сентября будет отключено холодное водоснабжение.
Это коснется жителей:
ул. Ленинградская, 114,116,116а, 120,122,124,118,102,104,106,108,110,93,95,97,99,101,103
ул. Ленинская, 1,3,5,6,7,8,8Б, 9,10,11,12,13,14,15,16,16а, 17,18,18а, 20,25а, 25,26,28,30,32,34,36,38,40,42,43,44,45,46,48,49,50,50а, 51,53,55,61,63,65,66,66Б, 67,68,69,70,71,72,73,74,75,75а, 76,78,79,82,83,95,100а, 100,102,104,106,110,112,116,
ул. Садовая, 1,2,3,4,5,6,7,8,910,11,12,13,14,15,15а, 16,17,18,19,20,21,22,22б, 22в, 23,25,27,
ул. Самарская, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,32,33,34,36.38,41,
ул. Галактионовская, 1,2,3,5,7,9,11,13,13а, 15,15а, 16,17,18,19,20,24,25,26,27,28,29,29а, 30,30а, 32,33,34,35,35в, 35г, 35д, 35е, 35х, 35к, 35н, 37а, 39,
ул. Молодогвардейская, 34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,70,72,74,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53.55,57,59,61,63,65,67,69,71,
переулок Тургенева, 4,17,7,1,23,25,27,
переулок Узенький, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
ул. Затонная, 10,11,12,13,15,16,19,30,34,40,42,44,46,48,50,52,54,58,
ул. Венцека, 36,30,31,32,33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60,61,62,64,65,67,69,79,71,72,74,77,78,81,89,97,90,92,93, 96,98,95,101,102,105,106,107,109,110,117,111,119,125,127,
переулок Запланный, 1,3,5,7,8,9,10,11,12,13, 15,16,17,
ул. Бр.Коростелевых, 7,9,11,13,15,17,19,25,
ул. Арцыбушевская, 8,4,6,10,3,1а, 3а, 5а, 7,28,30,36,
ул. Л.Толстого, 109,
переулок Гончарова, 3,5,16,18,4,6,8.
Жителям рекомендуется сделать запас воды, также в течение дня питьевую воду будут подвозить в бойлерах. Адреса будут указываться на сайте samcomsys.ru в разделе "Диспетчерская".
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.