В центре Самары на сутки отключат холодную воду

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В Самаре на время проведения работ по замене задвижек на водоводе и пожарных гидрантов 9 сентября с 9:00 до 6:00 10 сентября будет отключено холодное водоснабжение.