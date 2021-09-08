Прокуратуре не понравилось, что мэрия Самары разрешает строить дома без парковочных мест

Прокуратура Самары направила в Ленинский районный суд иск об отмене постановления городской администрации об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, сообщает прокуратура Самарской области.

Ранее в СМИ появлялись жалобы горожан на застройку городской территории жилыми домами без парковочных мест или с их минимальным наличием.

Как оказалось, администрация Самары принимала правовые акты, позволяющие застройщикам строить дома фактически без парковочных мест. Так, суд постановил отменить постановление на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов ООО "Вымпел Строй" на участке площадью 8212 кв. м на территории Промышленного района.