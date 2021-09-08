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Общество

Прокуратуре не понравилось, что мэрия Самары разрешает строить дома без парковочных мест

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самары направила в Ленинский районный суд иск об отмене постановления городской администрации об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, сообщает прокуратура Самарской области.

Ранее в СМИ появлялись жалобы горожан на застройку городской территории жилыми домами без парковочных мест или с их минимальным наличием.

Как оказалось, администрация Самары принимала правовые акты, позволяющие застройщикам строить дома фактически без парковочных мест. Так, суд постановил отменить постановление на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов ООО "Вымпел Строй" на участке площадью 8212 кв. м на территории Промышленного района.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анна Коваль 01 сентября 2021 01:00 Платные парковки могут появиться в Самаре в следующем году

Чем тогда регионы с дорогами шириной комод и ямами глубиной в этот самый комод - лучше Москвы? Раньше хоть в регионах не было платной парковки и можно было оставаться человеком, передвигаясь на Авто. А если нет разницы лучше уж ездить по хорошим дорогам на общественном транспорте в Мск., чем в регионе по ямам и платить ещё за парковку. Смешно школьникам по 10 000 руб дают за то что бы они в области остались и не поехали в Мск., а какие тут плюсы? Для свободное передвижение на личном автомобиле было единственным плюсом и камнем преткновения при переезде. Если в Самаре будет та жа ерунда с приложениями и парковкой, то периферия теряет всякую привлекательность проживания. На минуточку, это машину оставить на 10 минут нельзя сходить за кофе, это ребёнка с занятий нельзя лишнюю минуту у дороги стоять ждать. А смысл тогда в этой деревне жить если преимуществ больше не остаётся совершенно? А дальше как в Москве будут разговоры о платной парковке во дворах? Ну и работайте сами товарищи власти в своём регионе и детей своих тут за 10 000 оставляйте учиться! В Самаре ни дорог, ни медицины, ни хороших зелёных парков (про скверы размером со шкаф не сравнимые с Царицыно речь не идёт они смешное подобие зеленого коврика на асфальте), в Самара не остаётся преимуществ для жизни если парковки будут платными.

Леша П 31 августа 2021 08:46 Платные парковки могут появиться в Самаре в следующем году

"Когда использование автомобиля станет дороже общественного транспорта... ". Это было, есть и будет, автор, на чем вы ездите?

Александр Чайка 09 августа 2021 23:22 "Т Плюс" обновил теплосети под оживленными дорожными развязками в Самаре

Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы

Леонид Измайлов 05 августа 2021 04:07 В Самарской области ГИБДД начала вести "скрытое патрулирование"

Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )

Дмитрий Федотов 01 августа 2021 21:15 В Самарке выловлена очередная рыба-монстр

Вообщето в 2017 году уже был случай.

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