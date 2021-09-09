Потребительские цены в Самарской области в августе выросли на 0,2%, сообщает Самарастат.

При этом продовольственные товары подешевели на 0,4%, на услуги - на 0,1%. Непродовольственные товары подорожали на 1%.

С начала года потребительские цены выросли на 5%. Для сравнения: за тот же период 2020 г. рост составил 3,5%.